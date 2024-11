Donald Trump zwyciężył wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania postanowiliśmy zapytać o wynik tarocistkę, która znana jest na Instagramie jako Wróżka Bezzębuszka. Słusznie przewidziała, kto odniesie sukces. - Wychodzi mi w kartach, że jednak Trump - powiedziała w rozmowie z nami. Teraz postanowiliśmy dopytać o to, jak będzie wyglądała kadencja Donalda Trumpa. Wróżka postawiła karty i już wszystko wie.

REKLAMA

Zobacz wideo Po wyborach nadejdzie czas rozliczeń. O co chodzi?

Donald Trump będzie miał problemy ze współpracą? "Wiele się nie nauczy"

Wróżka stwierdziła, że współpraca może być głównym problemem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Trump będzie miał duży problem, żeby z kimkolwiek współpracować. Na błędach ze swojej poprzedniej kadencji to on się wiele nie nauczy, bo będzie dokładnie działał tak jak wcześniej. Mamy tutaj problemy ze współpracą, trudności w osiągnięciu wspólnych celów - wyznała. Tarocistka zauważyła, że podczas kadencji Trump będzie działał zgodnie z założeniami słynnego hasła "Make America Great Again".

Wróżka Bezzębuszka wspomniała także o pojawiającej się karcie głupca. Co to oznacza? - Karta głupca reprezentuje nam tutaj Trumpa, bez urazy dla niego. Takiego odważnego, gotowego do podejmowania różnych wyzwań, również nadmiernie optymistycznego, wręcz naiwnie pewnego swojej racji. To będzie taka cała jego kadencja, dosyć może być agresywna, jak później te karty wskażą - powiedziała nam. Tarocistka dodała, że niektóre decyzje Trumpa mogą okazać się szalone oraz nieprzemyślane. - Konsekwencje mogą wystąpić, bo w piątce kielichów pokazana jest jakaś strata, żal - powiedziała nam wróżka.

Pamiętajmy o tym, że wróżby należy traktować z przymrużeniem oka. ZOBACZ TEŻ:

Ziścił się koszmar księcia Harry'ego. Wygrana Trumpa to dla niego poważny problem