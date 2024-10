Blanka Lipińska nie polubiła się z Halloween. Mówi o nadwadze u dzieci

Halloween co roku budzi skrajne emocje. Jedni przez wiele tygodni obmyślają swoje stroje, dekoracje domowe i fantazyjne "straszne" przekąski na imprezę z okazji tego dnia. Inni zaś stanowczo krytykują pomysł obchodzenia amerykańskiego święta. Jedną z takich osób jest np. znany z "Gliniarzy" Piotr Mróz, który ostro skrytykował ten dzień. - W październiku wyciągamy to (różaniec - przyp. red.). Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie - grzmiał w wywiadzie dla Pudelka.

Blanka Lipińska nie otworzy dzieciom w Halloween. Wszystko przez złe doświadczenia

Jak się jednak okazuje, Blanka Lipińska również nie jest zwolenniczką "przebieranego" święta. Wszystko za sprawą przykrych doświadczeń związanych ze słynnym pytaniem: "Cukierek czy psikus?".

Dzieci nie obchodzi to, czy ty obchodzisz Halloween, czy nie obchodzisz. W zeszłym roku wymazali mi całe drzwi kisielem i obsypali mąką. (...) Sprzątaczka nie mogła tego posprzątać. Chyba ze cztery razy myła drzwi

- relacjonowała rok temu w mediach społecznościowych.

W 2023 roku Lipińska dosłownie zabarykadowała się w mieszkaniu - ustawiła przed drzwiami swojego mieszkania zakaz wjazdu, na którym zawiesiła kartkę o treści: "Prosimy nie dzwonić i nie pukać do drzwi". W tym roku natomiast zamierza wyjechać. Po pierwsze, nie chce wydawać pieniędzy na "obce dzieci, które 'dzień dobry' nie mówią", a poza tym nie ma ochoty na uczestnictwo w zabawie.

Nie życzę sobie walenia do drzwi co trzy minuty i krzyków aż do północy. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to trwa od 19 do 24, a ja mam prawo nie mieć na to ochoty. O brudzeniu drzwi i ścian już wspominać nie będę

- komentowała na Instagramie.

Blanka Lipińska grzmi na nadwagę u dzieci. Ma przekaz do rodziców

Blanka Lipińska przyznała również, że jest jeszcze jeden powód, dla którego nie zamierza rozdawać cukierków w Halloween. "Skoro już wysyłacie te dzieci po uzależnienie od cukru, nadwagę i cukrzycę, to powiedzcie im, proszę, że jak ktoś nie dekoruje domu, to się nie bawi. Żeby poszły szukać kalorii w innym miejscu" - napisała autorka "365 dni".