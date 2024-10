Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, podobnie jak wielu innych polskich celebrytów, są właścicielami domu w Hiszpanii. Słynna para zdecydowała się na zakup nieruchomości w położonej nad Morzem Śródziemnym Marbelli. Aktorka i prezenter w hiszpańskiej posiadłości spędzają sporo czasu, co chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Tym razem Koroniewska i Dowbor postanowili uchylić rąbka tajemnicy na temat cen w popularnym kurorcie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali paragon z kawiarni. Taniej niż w Polsce?

Jak możemy podejrzeć na Instagramie, Koroniewska i Dowbor wybrali się na śniadanie do kawiarni w centrum Marbelli. Para zamówiła zapiekane kanapki z tuńczykiem, awokado i pomidorem, a do tego każde z nich wzięło kawę z mlekiem. Na koniec filmiku małżonkowie zaprezentowali paragon. Za wszystko zapłacili 8,20 euro, czyli w przeliczeniu około 35 zł. "Pamiętajmy, że Marbella to taki trochę Sopot, czyli resort, ale też my staramy się wybierać raczej miejsca dla lokalsów niż przypadkowych turystów. I żyć jak Hiszpanie" - przekazali Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w opisie nagrania, zachęcając fanów do wyrażenia opinii na temat wysokości cen.

Internauci ruszyli do komentowania i z zaskoczeniem niemal zgodnie stwierdzili, że ceny w Marbelli są niższe niż w Polsce. "35 zł za dwie osoby to taniej niż w Polsce", "Zapłaciłam tyle za jeden kawałek bezy w Zakopanem", "Cena rewelacja. Ja ostatnio byłam na śniadaniu sama ze sobą i zapłaciłam ponad 30 zł za samego bajgla. I nie było to w Warszawie" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie paragonu znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska wyjaśniła, dlaczego kupili dom właśnie w Hiszpanii

Joanna Koroniewska jakiś czas temu poruszała już temat różnicy cen między Polską a Hiszpanią. W rozmowie z Mateuszem Hładkim szczerze przyznała, że jej marzeniem było nieduże mieszkanie nad polskim morzem, ale cena okazała się zbyt wysoka. "Nie było mnie stać. Tutaj [w Marbelli - przyp. red] było taniej. Przyjechałam raz i zostaliśmy chyba cztery tygodnie dłużej, niż zamierzaliśmy. To był najpiękniejszy czas. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy tej witaminy D tak dużo, że musimy tu być częściej" - wyznała aktorka.