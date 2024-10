Afera podsłuchowa Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wzbudziła dwa lata temu ogromną sensację. Podobno w samochodzie prezentera zamontowano podsłuch, za pomocą którego nagrywano wszystkie rozmowy z aktorką. Para miała być również podsłuchiwana w pracy. Zapis dźwiękowy rozmów trafił do TVP i Marcina Hakiela. Cichopek od razu zgłosiła sprawę do odpowiednich organów. "Sprawa była umorzona, lecz pojawiły się nowe okoliczności. Pan Marcin Hakiel był przesłuchiwany w charakterze świadka, ale postępowanie toczy się w sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów" - przekazał jakiś czas temu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba. Jak udało się dowiedzieć Plotkowi, obecnie ma toczyć się dochodzenie wobec osoby, która odpowiada za całe zajście. Według informacji osoba ta rzekomo miała korzystać z pomocy biura detektywistycznego. Komentarz w tej sprawie przesłał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Co wiadomo na temat afery podsłuchowej? Rzecznik prokuratury zdradza nowe szczegóły

Plotek skontaktował się z Piotrem A. Skibą, który już wcześniej komentował sprawę Cichopek i Kurzajewskiego. "Potwierdzam, że zawiadomienie złożyła pokrzywdzona w dniu 25 kwietnia 2022 r. W dniu 28 kwietnia 2022 r. funkcjonariusz policji wszczął dochodzenie o czyn z art. 267 par. 4 k.k. o ujawnienie w dniu 25 kwietnia 2022 r. przez nieustaloną osobę innej osobie za pomocą poczty elektronicznej informacji, do której nie jest uprawniona. Dochodzenie umorzono w dniu 28 października 2023 r., postanowieniem z dnia 9 maja 2024 r. podjęto dochodzenie" - tłumaczył. Później zdradził, na jakim etapie jest obecnie śledztwo. "Aktualnie trwa badanie nośników cyfrowych zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych. O szczegółach postępowania nie informujemy" - czytamy.

Katarzyna Cichopek była wstrząśnięta nagraniem, które dostała. "To jest dla mnie kryminał"

Prezenterka swego czasu w wywiadzie z Plotkiem skomentowała całą aferę. Cichopek na początku podkreśliła raz jeszcze, że sprawą zajmuje się policja i prokuratura, a następnie opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtej chwili. - Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych to jest dla mnie kryminał - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Kto podsłuchiwał Kurzopków, teraz pójdzie z torbami? Prawnik przewiduje karę