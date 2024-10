Łukasz Zagrobelny to popularny wokalista, którego przeboje takie jak "Życie na czekanie" czy "Nie kłam, że kochasz mnie" na trwałe zapisały się w pamięci Polaków. Zagrobelny to także uzdolniony aktor musicalowy. Artysta chętnie dzieli się swoją prywatnością w mediach społecznościowych. 22 października zamieścił jednak bardzo smutny post. Poinformował fanów o śmierci swojej mamy.

Łukasz Zagrobelny poinformował fanów o śmierci mamy. "Będę za tobą bardzo tęsknił"

Łukasz Zagrobelny udostępnił na Instagramie dwa zdjęcia mamy. Napisał o jej śmierci i przyznał, że nie jest w stanie napisać wiele więcej. "Dzisiaj odeszła moja ukochana mama. Nic więcej nie jestem teraz w stanie napisać. Odpoczywaj w spokoju mamusiu. Będę za tobą bardzo tęsknił" - napisał wokalista.

Pod postem zaroiło się od komentarzy pełnych wsparcia. Także ze strony znajomych z branży artystycznej. "Kochany. Tak mi przykro. Przytulam do serca najczulej" - napisała Natalia Kukulska, u której Zagrobelny przed lata śpiewał w chórkach. "Łukaszu, bardzo, bardzo mi przykro. Mocno przytulam. Trzymaj się kochany" - dodała Natalia Niemen. Swoje wyrazy współczucia pozostawili także m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Kasia Moś, Katarzyna Zielińska, Halina Mlynkova, Anna Rusowicz, Piotr Gąsowski czy też Bartek Jędrzejak. Nie zabrakło też komentarza od wokalistki, z którą Zagrobelny wyśpiewał swój wielki przebój sprzed lat. "Łukasz, brak mi słów. Tak bardzo mi przykro. Tulę mocno" - napisała Ewelina Flinta.

Łukasz Zagrobelny urodził się w 1975 roku we Wrocławiu. Tam też studiował na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Ma tytuł magistra z dyrygentury chóralnej. W 1997 roku został dostrzeżony przez Elżbietę Zapendowską, która zaprosiła go na zajęcia wokalne. W 1999 roku wystąpił w konkursie "Debiutów" na opolskim festiwalu. Pierwszą solową płytę "Myśli warte słów" wydał w 2007 roku. Do tej pory wydał cztery albumy. Najnowszy singiel "Za Nami Błędy" wydał w 26 kwietnia tego roku.