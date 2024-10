Michał Wiśniewski dał się poznać jako utalentowany artysta. Nie jest sekretem, że w jego życiu było wiele kobiet. Obecnie mężczyzna spełnia się jako mąż piątej żony. Wokalista żyje w rodzinie patchworkowej. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Anna Świątczak wychowują dzieci piosenkarza. Kobiety są dumne z tego, że mają ze sobą dobre relacje. Jakiś czas temu zdecydowały się nagrać utwory w duecie. W 2022 roku w sieci pojawiła się ich piosenka "Od nowa", a następnie teledysk. Mandaryna niedawno otwarła się na temat tego, jak obecnie wyglądają jej relacje z Anną Świątczak.

Zobacz wideo Mandaryna o relacjach z Anią Świątczak. "Ile żeśmy się uśmiały"

Mandaryna szczerze o relacjach z Anną Świątczak. Jak wyglądała ich współpraca?

Mandaryna otworzyła się niedawno na temat relacji z byłą ukochaną byłego męża. W rozmowie z portalem kobieta.gazeta.pl artystka wyznała, że nagranie piosenki z Anną Świątczak było świetnym doświadczeniem. Dodała, że bardzo dobrze to wspomina. - Ile żeśmy się naśmiały - mówiła Marta Wiśniewska. Artystka dodała również, że długo nie zastanawiała się nad tą współpracą. Od razu podjęła decyzję, że chce połączyć siły ze Świątczak. Kobiety przypadkowo zgadały się i doszły do wniosku, że jest to świetny pomysł. Od słowa do słowa wyszło, że obie są chętne na wspólną piosenkę. - Oni na salę, my na kaweczkę, jedna ploteczka, druga ploteczka i tak trochę od tych ploteczek stwierdziłyśmy: 'A może coś razem?'" - wyznała Mandaryna.

Fabienne Wiśniewska o dorastaniu w patchworkowej rodzinie. Jakie ma relacje z innymi?

Dzieci Michała Wiśniewskiego dorastają w rodzinie patchworkowej. Mogłoby się wydawać, że ten rodzaj układu może być problematyczny. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Jakiś czas temu Fabienne Wiśniewska w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl powiedziała, że niezależnie od okoliczności wszyscy członkowie zawsze będą się wspierać. Dodała, że nawet dzieci Poli, z którymi nie jest spokrewniona, mogą na nią liczyć. "Słyszę od innych, że nie każdy ma takie szczęście jak ja i może cieszyć się dobrymi relacjami z rodzeństwem. (...) Nie zastanawiam się, czy jesteśmy pełnym rodzeństwem, czy przyrodnim. Nie myślę o tym, czy nasze mamy się lubią, czy nie lubią, chociaż akurat mamy to szczęście, że się bardzo lubią. Po prostu jesteśmy rodziną" - przyznała Fabienne w wywiadzie.