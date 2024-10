Miała 19 lat, on prawie 40. "Usiadł mi na kolanach i na koniec pocałował"

Marcin Daniec i Dominika Grobelska są małżeństwem od 23 lat i doczekali się córki. Poznali się jednak w dość nietypowych okolicznościach i w momencie, gdy znany komik nie szukał miłości. Początki znajomości nie były łatwe - o kobiecie mówiono, że rozbiła jego małżeństwo i jest z nim dla pieniędzy.

Marcin Daniec zwariował dla 19-latki. Ich związek budził kontrowersje

Choć niewiele mówi się o pierwszym małżeństwie kabareciarza, wiadomo, że owocem tego związku jest córka Karolina. Rozwód okazał się dla niego trudnym przeżyciem do tego stopnia, że zrezygnował z szukania nowej partnerki. Wszystko zmieniło się w 1996 roku, gdy po dziesięciu latach samotności na widowni podczas jednego ze swoich występów wypatrzył piękną Dominikę. - Gdy śpiewał piosenkę, usiadł mi na kolanach i na koniec pocałował. Trudno opisać, jak się czułam - wspominała Grobelska. Kobieta miała wówczas 19 lat i partnera. Jednak, jak przekonuje komik, była to miłość od pierwszego wejrzenia i postanowił cierpliwie na nią czekać. - Ona miała chłopaka, więc czekałem na nią trzy lata. Kochałem ją platonicznie - wyznał. Po kilku wyjściach na kawę, w chwili, gdy kobieta jego życia rozstała się z ówczesnym chłopakiem, Daniec zrozumiał, że to szansa, której nie może zmarnować. Zakochani pobrali się 8 września 2001 roku. Sześć lat później na świat przyszła ich córka Wiktoria.

Mimo że Dominika i Marcin tworzyli udany związek, musieli mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. 20-letnia różnica wieku spowodowała, że ludzie zaczęli plotkować o rzekomo nieszczerych intencjach ze strony kobiety. Uważano, że Grobelska związała się z Dańcem ze względu na korzyści materialne i chęć zrobienia kariery. Kolejnym ciosem były zarzuty, że rozbiła jego małżeństwo. Po latach do sprawy wrócił sam Daniec. - Nie mogła moja druga żona rozbić mojego małżeństwa, bo pobraliśmy się 15 lat po moim rozwodzie. Moja żona nie wyszła za mnie z powodu ciąży i dla kariery, bo nasza córeczka urodziła się sześć lat po ślubie, a żona nie występuje na scenie! - wyznał komik.

Marcin Daniec i Dominika Grobelska obchodzili 23. rocznicę ślubu

W tej chwili Marcin Daniec ma 67 lat, a Dominika 47. Po latach mężczyzna wciąż jest szczęśliwy u boku kobiety, dla której prawie trzy dekady temu zwariował. - Jestem klasycznym pantoflarzem: głaszczę po główce, całuję po dłoniach, nie kłócę się, nie narzucam, rozpieszczam, jak mogę. Żyjemy spokojnie i bez fajerwerków - powiedział magazynowi "Świat i ludzie". Co zaskakujące, połączyło ich także świetne poczucie humoru, a ukochana jest nieocenionym wsparciem w życiu zawodowym komika. - Mam pewną łatwość obracania prawie wszystkiego w żart. Tak więc moja żona często pęka ze śmiechu, co więcej, sama też jest bardzo dowcipna. Ma poczucie humoru i czasem zdarza się, że jej reakcje, jej odpowiedzi, wykorzystuję na estradzie - wyznał serwisowi Pomponik. We wrześniu kabareciarz opublikował na Instagramie post z okazji 23. rocznicy ślubu. Wzruszająco zwrócił się do żony, co świadczy o tym, że uczucie pomiędzy dwojgiem wciąż jest gorące. "Moje największe szczęście" - czytamy.