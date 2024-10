Anna Lewandowska po raz kolejny została wyróżniona za granicą. "Dziękuję za uznanie mnie jako kobiety przedsiębiorczej podczas tak niesamowitego wydarzenia, promującego równość płci i wzmacniającego pozycję kobiet. Ta nagroda jest zarówno zaszczytem, jak i motywacją do dalszego rozwoju i ciężkiej pracy, udowadniając, że sport to potężne narzędzie wzmacniające pozycję" - oznajmiła trenerka na InstaStories, nawiązując do gali "Woman Sport". "Dziękuję @diariosport i @woman es za to wyróżnienie – jestem naprawdę dumna, że je otrzymałam. Ogromne podziękowania dla wszystkich uczestników i innych laureatów za inspirującą pracę i dawanie tak wspaniałego przykładu" - dodała, nie kryjąc entuzjazmu. Dzień później grupowa fotografia z wydarzenia znalazła się na okładce hiszpańskiej prasy tradycyjnej. Anna Lewandowska wyróżniała się na zdjęciu, a na stronie tytułowej znalazła się także wzmianka o Wojciechu Szczęsnym. Co więcej wiadomo na ten temat?

Anna Lewandowska i Wojciech Szczęsny na jednej okładce. Podbijają hiszpańskie media

Nie opadły emocje po evencie "Woman Sport" - widać to szczególnie w hiszpańskiej prasie. Lewa o poranku zrobiła przegląd lokalnych dzienników i zobaczyła siebie na okładce. Na pewno ucieszył ją ten widok. Tuż nad nią wspomniano o naszym piłkarzu. Napisano bowiem na temat podpisywania kontraktu Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną, o czym obecnie mówi cały piłkarski świat. Umieszczono przy tym oczywiście zdjęcie sportowca. Ciekawe, kiedy na okładce pojawi się żona Wojciecha Szczęsnego.

Marina zaczyna podbijać hiszpańskie media. Co o niej napisali?

Najwięcej o partnerce piłkarza, jeśli chodzi o prasę hiszpańską, możemy wyczytać z tamtejszych portali. Marina oczarowała redakcję portalu sport.es. W jednej z publikacji wspomniano o jej "wszechstronnym uzdolnieniu" oraz napisano o jej dorobku artystycznym. "Wszechstronna żona Wojciecha Szczęsnego, potencjalnego bramkarza Barcelony. Żona zawodnika jest w Polsce znana z występów w telewizji i na scenie muzycznej" - mogliśmy przeczytać niedawno.