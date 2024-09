Oj, podpadli jurorzy "Tańca z Gwiazdami" widzom, podpadli. Już po ubiegłotygodniowej edycji Iwona Pavlović i Ewa Kasprzyk znalazły się na celowniku widzów. Jeśli po trzecim odcinku obie wyraziste jurorki liczyły, że oglądający przed telewizorami będą dla nich mniej surowi, to... chyba się przeliczyły.

Zobacz wideo Iwona Pavlović broni żartu Malitowskiego. "Jesteśmy tylko ludźmi"

Jurorzy "Tańca z gwiazdami" na celowniku. Poszło o oceny

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wywołuje ogromne emocje. W pierwszym odcinku jurorzy byli dla uczestników dość łaskawi, jednak już w dwóch kolejnych opinie bardzo się zaostrzyły. Taki stan rzeczy nie podoba się widzom, którzy są przekonani, że jury zdecydowanie zbyt surowo ocenia uczestników. Dali temu upust w komentarzach, które pojawiły się na Instagramie tanecznego show. "Rozumiem, że pani Kasprzyk w ciągu tygodnia przeszła jakieś szkolenie taneczne i jest już zawodowym sędzią i stąd takie niskie oceny dzisiaj? Troszkę to śmieszne i zarazem słabe"; "Przecież te pary mają tylko tydzień na przygotowanie się do tańca (...) Jurorzy przestańcie oceniać te pary co do każdego szczegółu, to naprawdę nie konkurs tańca", "Jury chyba troszkę za surowo ocenia! Chyba zapominają, że oni nie są profesjonalnymi tancerzami" - gorączkowali się.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak noty po występie Majki Jeżowskiej i Michał Danilczuk. Wokalistka i jej partner otrzymali od jurorów zaledwie 20 punktów. Zdaniem widzów - zdecydowanie niezasłużenie. "Uważam, że Pani Majka jest oceniana zbyt surowo! Pamiętajmy, że jest najstarszą uczestniczką programu, a tańczy naprawdę świetnie! Wielkie brawa", "Jak można porównać ten taniec do tańca przedszkolaka. Żenada ta ocena jury", "Kondycja pierwsza klasa! 20 punktów tylko? Nie zgadzam się. Jury zbyt surowe" - czytamy na Instagramie.

To była ostatnia podróż Michała Meyera w "Tańcu z gwiazdami". Jak wypadli inni?

Majka Jeżowska w tabeli nie była jednak ostatnia. Najgorzej wypadli Michał Meyer i Klaudia Rąba. Ich tango nie zachwyciło ani jurorów (zaledwie 18 punktów), ani widzów, którzy zdecydowali, że to aktor z "Zakochanych po uszy" i jego partnerka opuszczą program. Meyer usłyszał nawet zarzut o "brak dominacji partnerki". Na drugim biegunie znalazły się dwie inne, najwyżej ocenione pary. Absolutnymi faworytami jurorów okazali się Filip Bobek i Hanna Żuziewicz. oraz Rafał Zawierucha i Daria Syta - obie pary otrzymały po 37 punktów.