Jan Englert ostro o aktorach-amatorach. "Ilość wygrywa z jakością"

Jan Englert od zawsze miał swoje zdanie na temat aktorstwa. - Aktorem jest się wtedy, kiedy coś się potrafi - mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla Plejady. Niewiele gwiazd kina może poszczycić się takim dorobkiem jak Englert. 81-latek nie ma wątpliwości, że obecnie zawód aktora różni się od tego, co można było zobaczyć kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. - Był taki czas, że był tylko jeden program telewizji. Że filmów się kręciło 12 w roku, że jak się ktoś nie dostał po studiach do teatru, to nie miał pracy. Więc to była bardzo elitarna grupa tych, którym się powiodło - tłumaczył reporterce portalu cozatydzien.pl. W tej samej rozmowie Englert wypowiedział się na temat aktorów, którzy nigdy nie ukończyli szkoły teatralnej. Nie ma o nich dobrego zdania.

Jan Englert nie przebierał w słowach o aktorach-amatorach. "Trzeba się z tym pogodzić, albo..."

W ciągu ostatnich lat możemy zauważyć spory wzrost popularności programów paradokumentalnych, które stają się nieraz platformą do wybicia dla osób niezwiązanych zawodowo z aktorstwem. "W tej chwili w telewizji mamy 60 proc. amatorów, którzy grają w różnych serialikach, a paradokumenty mają większą oglądalność od teatru telewizji na przykład" - zaczął Englert. "I z tym trzeba się pogodzić albo protestować. Ja protestuję. [...] Uważam, że to, że żyjemy w czasach, gdzie ilość wygrywa z jakością, jest rzeczą determinującą moją niechęć do ułatwień, które technika wymyśliła" - dodał.

Jan Englert szczerze o swojej przyszłości

Aktor swego czasu został zapytany o swoje miejsce w zmieniającym się stale świecie. Englert podzielił się wtedy zaskakująco pesymistyczną wizją. "Gdzie jest moje miejsce? Nigdzie. Umieram. Dlatego nie mam z tym najmniejszego problemu. Znaczy mam, bo się martwię o tych, których w tej chwili uczę. Martwię się z pozycji człowieka, który przeżył inny świat i inne życie" - tłumaczył w rozmowie z PAP Life. To wyznanie nie powinno jednak budzić obaw wśród fanów Englerta. Aktor wciąż pozostaje aktywny zawodowo i jest zaangażowany w wiele projektów. Niedługo swoją premierę będzie miał film "Skrzyżowanie", gdzie Englert gra główną rolę. Z kolei w przyszłym roku będzie można go zobaczyć w "Heweliuszu", który zadebiutuje na Netflixie. ZOBACZ TEŻ: Tak Englert i Ścibakówna świętowali 29. rocznicę ślubu. Ależ ujęcie. "Wzruszająco"