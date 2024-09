W sierpniu Karolina Gilon wyjawiła, że jest w ciąży. O wszystkim opowiedziała na antenie "halo tu polsat". - Nigdy nie planowałam, że będę matką, że to mój cel w życiu. Kocham już to dziecko, więc wiem, że będę wspaniałą mamą, zrobię wszystko, by dziecko wychowywało się w pełnej rodzinie - mówiła. Chociaż początkowo celebrytce doskwierały mdłości, to wygląda na to, że teraz dobrze się czuje. Niedawno pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami", a teraz wyjechała z ukochanym na wakacje.

Karolina Gilon zapozowała przed obiektywem ukochanego. "Źle to wygląda"

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński wyjechali na wakacje do Grecji. To właśnie w tym pięknym miejscu powstała pierwsza sesja ciążowa prezenterki "Love Island". Za obiektywem stanął jej ukochany. "Zdjęcia pokazują to, jak mnie widzi Mati i to, jak ja się przy nim czuję, czuję się kochana, akceptowana..." - czytamy w opisie zdjęć, na których Karolina Gilon pozowała nad basenem w stroju kąpielowym. Pod publikacją celebrytki zaroiło się od komentarzy. Niektórzy wychwalali jej wygląd. "Pięknie", "Śliczny, malutki brzuszek" - pisali. Spora część internautów zwróciła jednak uwagę na ozdobną różę przy kostiumie kąpielowym Gilon. Padły zaskakujące porównania. "A ja się zastanawiam, czemu trzymasz cebulę w ręku", "Piękna sesja, myślałam, że to wkładki laktacyjne - a to róża", "Ja na pierwszy rzut oka myślałam, że to kawałek jakiejś kapusty od środka. Myślałam, że to jakieś porównanie Mateusza wielkości dziecka, hit", "No ta róża to takie nie wiadomo co. Źle to wygląda", "Myślałam, że trzymasz jakiś seler w ręce" - pisali w komentarzach.

Karolina Gilon wybrała imię dla dziecka. Tradycyjnie

Ostatnio Karolina Gilon udzieliła wywiadu dla portalu Jastrząb Post. Celebrytka opowiedziała o płci swojego dziecka. - Miałam wymarzoną płeć i właśnie ta płeć jest w moim brzuszku. (...) Cieszę się, że płeć można afirmować - wyznała w rozmowie z portalem. Gilon dodała także, że od dawna ma wybrane imię dla swojej pociechy. - Jestem za imionami polskimi - skwitowała w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon się wygadała. Wyjawiła, dlaczego naprawdę nie ma "Love Island" [PLOTEK EXCLUSIVE]