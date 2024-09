Dosłownie kilka dni temu Polska zmierzyła się w pierwszym spotkaniu w ramach tegorocznej Ligii Narodów. W czwartek 5 września wygraliśmy 3:2 ze Szkocją. Tym razem jak na razie prowadzą nasi rywale, a nasza reprezentacja niestety nie pokazuje się z najlepszej strony. Nad wszystkim czuwa Michał Probierz, który stara się zrobić wszystko, by Polacy wygrali. Wyjątkowo mało możemy zobaczyć go na antenie (w Polsce mecz emitowany jest przez m.in. TVP), ale do mediów trafiły zdjęcia trenera. Zobaczcie, jak wyglądał podczas tego spotkania.

Michał Probierz na Lidze Narodów. Znów zabłysnął

Jak wiadomo, Michał Probierz słynie nie tylko z rewelacyjnych strategii, ale i brawurowej postawy, a także nienagannego wyglądu. Trener reprezentacji Polskiej nie raz zaprezentował się w iście eleganckich garniturach i wprowadził na murawę nieco modowego szyku. Tym razem było bardzo podobnie. Michał Probierz postawił na klasyczny garnitur w odcieniu ciemnego granatu, do tego dobrał śnieżnobiałą koszulę i krawat o tym kolorze co garnitur. Stylizacja została podkreślona eleganckimi brązowymi butami, a także srebrnym zegarkiem. Chcecie zobaczyć, jak się prezentował? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Styliska o garniturze Michała Probierza z Euro 2024

Michał Probierz zrobił prawdziwą furorę podczas Euro 2024. O stylizacjach trenera rozpisywały się media, także za granicą. Stylistka w rozmowie z Plotkiem już raz oceniła jego garnitur, w którym zjawił się w meczu z Austrią. Wybrał wtedy granatowy zestaw, bardzo podobny do tego z meczu z Chorwacją. Różniło ich to, że tym razem zrezygnował z kamizelki. "Było bardziej anglosasko, a teraz bardziej włosko. To dobry kierunek, pora dnia też późniejsza i kolory bardziej odpowiednie. Również poprawiła się długość rękawów od marynarki, czekamy zatem też na poprawę wyników. Pasują mu taliowane fasony" - powiedziała w rozmowie z nami Ewa Rubasińska-Janiro. Co jeszcze wtedy powiedziała? Zajrzyjcie tutaj: Ekspertka o stylizacji Probierza. Miażdży jeden element. "Bardzo źle się układa" [PLOTEK EXCLUSIVE].