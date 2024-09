Koroniewska nie jest już "niechlujem". Wbiła szpilę hejterom. "Wszystko mnie swędzi"

Joanna Koroniewska bez wątpienia zalicza się do tego grona gwiazd, które nie mają problemu z tym, aby pokazywać się w mediach społecznościowych bez makijażu i specjalnie dobranej stylizacji. Co prawda, zawsze gdy pojawia się na branżowych wydarzeniach, wygląda zjawiskowo, ale nie ukrywa, że w domu stawia na naturalność, a przede wszystkim wygodę. Takie podejście nie wszystkim przypada jednak do gustu. Gwiazda od jakiegoś czasu mierzy się z hejtem w sieci. Internauci często zarzucają jej, że wygląda

"źle". Ostatnio zarzucono jej nawet, że "promuje niechlujstwo". Joanna Koroniewska niemalże od razu dosadnie odpowiedziała. Tym razem postanowiła znowu nawiązać do tej sytuacji i opublikowała specjalny film. W międzyczasie razem z Maciejem Dowborem wyskoczyła też na premierę musicalu "Ekipa Świata" w Teatrze Capitol. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska odgryzła się internautom! "Kiedy już nie chcesz być 'niechlujem'"

Joanna Koroniewska postanowiła się odgryźć nieprzychylnym internautom i zrobiła to w nieprzecięty sposób. Gwiazda, zamiast nagrywać litanie lub wdawać się w dyskusję, wzięła sprawy we własne ręce i zrobiła to po swojemu i z dystansem. Opublikowała nagranie, na którym na początku możemy zobaczyć ją wybierającą odpowiednią kreację. "Kiedy już nie chcesz być 'niechlujem' i wychodzisz naprzeciw społecznym oczekiwaniom" - napisała we wstępie filmu. Później zaprezentowała, jak odstrzelona w czarną mini sukienkę, szpilki i elegancką torebkę wyrusza na podbój osiedla. Do tego miała również zrobiony wyrazisty makijaż i wystylizowane włosy.

Jakby tego było mało, na nagraniu towarzyszył jej czworonożny pupil, który bez wątpienia odegrał kluczową rolę. Joanna Koroniewska zaprezentowała bowiem, jak w pełnej stylizacji idzie wyprowadzić psa na spacer. W szpilkach żartobliwe kroczy po trawie, a następnie przewraca oczami. Do nagrania dodała też wymowny wpis. "Dziękuję wam kochani za super odzew! Dostaję od was setki zdjęć w waszym naturalnym wydaniu!" - zaczęła, po czym dodała: "Ja dziś naprawdę próbowałam inaczej. Wszystko mnie swędzi, jakoś mi tak niewygodnie. W pewnym wieku wygoda ponad wszystko! Poza tym obcasy wbijają się w trawę bez sensu! (...) Żeby nie było, że sama się tak umiem pomalować i uczesać na bóstwo. Dzięki za poranną szybką akcję! Ale już się zmykam, bo było mi nie wygodnie! - napisała żartobliwe.

Fani Koroniewskiej aż oniemieli z wrażenia. "Kocham to!"

Opublikowany post oczywiście nie przeszedł bez reakcji. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Nagranie spotkało się z wielką przychylnością i masą pozytywnych reakcji. Ci, którzy śledzą gwiazdę i jej poczynania, a także uwielbiają jej szczerość i luźne podejście do życia nie szczędzili miłych słow. "Nowy trend ogarniania życia 'na Koroniewską'! Jutro odkurzanie w cekinach, pojutrze mycie toalety w koronkach. Kocham to!", "To się nazywa podnieść psią k**ę z klasą! Ściskam i wysyłam ci pozytywną energię", "Jeszcze chwilę i będzie z tego trend! Brawo za dystans" - pisali. Warto dodać, że to były jedyne nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: Joanna Koroniewska nie wytrzymała i odpowiedziała na zaczepkę. "To jest chamstwo".