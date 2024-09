Czyżby Agnieszka Włodarczyk planowała jakąś metamorfozę? Być może do niedawna jeszcze o tym myślała, ale po przeprowadzeniu "testów" na swojej głowie, raczej zrezygnowała z tego pomysłu. "Ja najlepiej czuję się w swoim naturalnym kolorze włosów, z odrobiną blondu" - pisała pod zdjęciami wygenerowanymi przez specjalną aplikację. Nowe fryzury znalazły jednak swoich fanów. Która podoba się wam najbardziej?

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk pokazuje dom w USA

Takiej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliście i pewnie... nie zobaczycie

Aktorka przy użyciu sztucznej inteligencji wygenerowała sobie kilka próbnych fryzur. Na pierwszym zdjęciu widzimy jej naturalną odsłonę. Później zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Włodarczyk pozuje w krótkich, prostych blond włosach, a następnie w krótkich, ciemnych z prostą grzywką. Na czwartym slajdzie Agnieszka pokazała się w długich, rudych lokach, a na piątym w lokach blond. Były też nieco odważniejsze wersje, które znajdziecie na końcu artykułu. Fani od razu włączyli się do zabawy. "Po tych metamorfozach włosów już wiem, kogo mi przypominasz. Katherine Heigl", "Top, druga mi się podoba", "Najlepiej w krótkich", "Ostatnie super", "Drugie i trzecie wow!" - pisali. Większość internautów zgodziła się jednak z Agnieszką, że to właśnie naturalne włosy pasują jej najbardziej.

Agnieszka Włodarczyk w bikini mówi o ważnych tematach. Internautka zwróciła jej uwagę

Jakiś czas temu aktorka poruszyła na swoim profilu temat akceptacji siebie. "Za chuda, za gruba, zbotoksowana, pomarszczona, zmalowana, czy zbyt naturalna, jakakolwiek byś nie była dla innych, najważniejsze, jaka jesteś dla siebie i czy dobrze ci w swojej skórze" - pisała. Nie wszystkim wpis przypadł do gustu. Część z internautów twierdzi, że Włodarczyk sama prowokuje internautów do takich, a nie innych komentarzy. "W poprzednim poście pyta pani, co dla ludzi oznacza, że ktoś jest hot. Jeśli pozwala sobie pani na takie treści, to i ludzie przestają mieć hamulce i piszą swoją ocenę pani wyglądu. Może się pani nie zgadzać z tym, co napisałam, ale warto pomyśleć o tym" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Zdjęcie Anny Muchy zbulwersowało internautów. Agnieszka Włodarczyk broni jej w osobliwy sposób