2 września Blanka Stajkow zdecydowała się uświetnić rozpoczęcie roku w jednej ze szkół podstawowych w Skawinie. Okazało się, że występ spotkał się ze sporą krytyką w mediach, a sprawa cały czas elektryzuje. Głos zabrała małopolska kuratorka oświaty, która zapowiedziała, że do placówki zostanie wysłana kontrola.

REKLAMA

Zobacz wideo Międzynarodowa kariera Blanki. "Koleżanki wysyłają mi filmiki z Japonii"

Blanka twerkowała przed uczniami. Ostra reakcja małopolskiej kuratorki

Oburzenie internautów sięgnęło zenitu po tym, jak zobaczyli wywijasy prezentowane na rozpoczęciu roku szkolnego w jednej z podstawówek w Skawinie. Blanka Stajkow, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2023 roku, wystąpiła na scenie w ramach akcji "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce". Nagranie z jej popisów tanecznych szybko obiegło sieć - widać było na nim jak piosenkarka wraz z tancerkami twerkują przed niepełnoletnimi uczniami, którzy są zaskoczeni sytuacją. "To chore. Gdzie rodzice?", "Dramat!" - czytamy w komentarzach pod filmikiem.

Głos w sprawie postanowiła zabrać małopolska kurator oświaty, Gabriela Olszowska. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przyznała, że to wydarzenie wymaga interwencji. "Sprawdzamy, kto wpadł na pomysł zorganizowania takiego występu oraz czy rodzice uczniów zostali o tym wcześniej poinformowani i czy wyrazili zgodę na udział dzieci w tym koncercie" - stwierdziła.

Kręcenie pupą przed maluchami z podstawówki nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły

- dodała.

Kontrowersje wokół BlankiOtwórz galerię

Głos w szokującej sprawie zabrała dyrektorka szkoły, w której wystąpiła Blanka

Portal JastrząbPost próbował skontaktować się z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, ale wówczas odmówiono komentarza. Po czasie mgr Halina Buchowska, która jest dyrektorką placówki, zmieniła zdanie i wypowiedziała się na temat występu Blanki. "U nas odbiór występu był bardzo pozytywny. Przed koncertem wspólnie z przedstawicielem pana burmistrza przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do stroju, w którym wystąpi gwiazda i co do repertuaru. W tym zakresie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z planem" - stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem. Wyjawiła, że organizacją występu piosenkarki zajęło się Radio Zet.

Ja udostępniałam tylko teren na koncert, natomiast zarówno nasza młodzież, jak i rodzice bardzo pozytywnie ocenili występ. Nie zostały naruszone zasady dobrego wychowania

- zapewniała Buchowska.