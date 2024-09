Paulina Krupińska tworzy duet z Damianem Michałowskim w "Dzień dobry TVN" od 2020 roku. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Śniadaniówka ma teraz kolejnego konkurenta. Już nie tylko "Pytanie na śniadanie", ale także nowość, program "halo tu polsat", który ruszył z przytupem pod koniec sierpnia. Krupińska wyjawiła, co ma śniadaniówka TVN-u, czego nie posiadają konkurencyjne programy.

Zobacz wideo W czym "DDTVN" jest lepsze od konkurencji? Krupińska: Tego w "Pytaniu na śniadanie" nie ma

Co według Pauliny Krupińskiej wyróżnia "Dzień dobry TVN" od pozostałych śniadaniówek?

Gwiazda od wielu lat utrzymuje posadę gospodyni w "Dzień dobry TVN". Już wcześniej prowadziła kilka programów stacji, ale to właśnie ze śniadaniówką kojarzy ją większość widzów. Jak wiadomo, niedawno ruszył program "halo tu polsat", a do tej pory największym konkurentem "DDTVN" było "Pytanie na śniadanie". Dziennikarz Plotka postanowił porozmawiać z prezenterką i zapytać o to, co wyróżnia "Dzień dobry TVN" od porannych propozycji innych stacji? - My podążamy za tym, czego oczekuje widz. Nasz widz oczekuje oczywiście porad, ale również rzeczy, których może się nauczyć. To są rzeczy, które pierwszy raz usłyszy. Może się w naszym programie wyedukować w jakiejś dziedzinie. Mamy różnorodną tematykę. Zdarza się też tak bardzo często, że temat, który jest u nas, za tydzień jest u konkurencji. Nasz pion redakcyjny, wydawcy, dokumentaliści idą z duchem czasu. Jesteśmy bardzo blisko widza - stwierdziła Krupińska.

Jesteśmy tu i teraz. Mamy newsy. Tych newsów w 'Pytaniu na śniadanie' nie ma. Mamy taką sekcję od zeszłego roku, od tamtej jesiennej ramówki'

- zaczęła, po czym rozwinęła temat. - Mamy dziennikarzy newsowych z TVN24, którzy na bieżąco mają trzy wejścia. Przedstawiają najświeższe newsy ze świata polityki, różne historie, które się dzieją na świecie i w Polsce. Na pewno nas wyróżnia to, że mamy dużo cykli gwiazdorskich. Gwiazdy pokazują nam swoje wnętrza. Mamy bardzo dużo reporterów, którzy idą do ludzi, idą do zwykłego Kowalskiego. Nagradzamy ich pozytywkami, bohaterów dnia codziennego, więc nasz program jest bogaty w różną tematykę. Oprócz tego, że jest tam lifestylowo, jest często bardzo wzruszająco. Cieszę się, że jestem jego częścią i mogę się tam rozwijać - oceniła prezenterka w rozmowie z Plotkiem.

Jak Paulina Krupińska ocenia "halo tu polsat"?

Śniadaniówka zadebiutowała 30 sierpnia, a pierwsze wydanie poprowadził duet Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Gospodarzami programu są również Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Co o nowości na antenie Polsatu sądzi Paulina Krupińska? Czy program odbierze widzów "Dzień dobry TVN"? - Prowadzący to jedno, a tematyka to drugie. Mogą być fantastyczni prowadzący, ale jeśli nie będzie fajnych tematów do opowiadania, to sami prowadzący nie udźwigną. Ten program nie jest o nas, o prowadzących. To jest program o naszych gościach. To nie my przedstawiamy naszą historię, z jakimi my się bolączkami mierzymy, albo jakie odkrycie zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. To są historie zwykłego Kowalskiego, plus historie różnych gwiazd czy produkcji, które są w naszej stacji - uznała.

Co będzie mocną stronę nowej śniadaniówki Polsatu? "halo tu polsat" jest programem, który będzie nadawany weekendowo. - Mocną jego stroną będzie to, że będą goście na żywo. Nie wiem, czy tam będzie w formie debaty, czy będą mieli głos. Pytanie - czy oni będą tylko wolnymi słuchaczami. Czy będą bezpośrednio zaangażowani. Zobaczymy. My naprawdę mamy mocny start tego sezonu - powiedziała Plotkowi Paulina Krupińska.