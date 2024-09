Mikołaj Roznerski jest bez wątpienia jednym z popularniejszych aktorów w Polsce. Choć wystąpił w paru filmach takich jak: "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" lub "Poskromienie złośnicy", to z pewnością widzowie najlepiej go kojarzą z roli Marcina Chodakowskiego w uwielbianym serialu "M jak miłość". Aktor cieszy się zainteresowaniem medialnym, nie tylko ze względy na karierę zawodową, ale i życie prywatne. Jakiś czas temu Mikołaj Roznerski spotykał się z Adrianną Kalską. Natomiast ponad dekadę temu aktor był w związku z Martą Juras, z którą doczekał się syna. Antoni urodził się w 2011 roku. Chłopiec bez wątpienia jest oczkiem w głowie ojca. Właśnie rozpoczął się rok szkolny, a Mikołaj Roznerski zdradził, co sądzi o lekcjach religii w szkole. Jego słowa dają wiele do myślenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski o zainteresowaniach syna. Też zostanie aktorem?

Syn Mikołaja Roznerskiego nie będzie chodził na religię. Aktor tłumaczy, dlaczego

Wakacje dobiegły końca, a w poniedziałek 2 wrześnie dzieci wyruszyły do szkół. W tym gronie znalazł się i syn Mikołaja Roznerskiego, który uczęszcza do szkoły podstawowej, gdzie właśnie rozpoczął kolejny rok nauki. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się mówi o lekcjach religii w szkole. Ten temat z pewnością porusza wiele osób. Czy syn Mikołaja Roznerskiego będzie uczęszczał na lekcje religii? W rozmowie z portalem Świat Gwiazd aktor uchylił rąbka tajemnicy. Okazuje się, że w tym roku chłopiec nie będzie uczęszczał na religię. Później dodał, że jest to decyzja, która została podjęta wspólnie, przez niego, byłą partnerkę, a także Antoniego.

Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy

- wyjawił Mikołaj Roznerski. Zdjęcia aktora możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Mikołaj Roznerski strzeże prywatności. Rzadko dzieli się nowinkami

Mikołaj Roznerski prężnie działa w mediach społecznościowych, jednak na jego profilach próżno szukać newsów z życia prywatnego. Po kilku medialnych związkach aktor nie afiszuje się życiem rodzinnym, zazwyczaj relacjonuje jedynie momenty dotyczące pracy lub jego samego. To samo tyczy się jego syna. Choć Mikołaj Roznerski często wspomina o nim w wywiadach czy wypowiedziach publicznych, to nie zdradza jednak jego wizerunku i nie publikuje wspólnych zdjęć. ZOBACZ TEŻ: Widzowie nie chcą oglądać Roznerskiego w "M jak miłość". Odpisał na komentarz. Zabawnie?