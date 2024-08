Marina pokazała twarz córki. Noelia ma już prawie dwa miesiące

3 lipca 2024 roku spełniło się kolejne marzenie Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Piosenkarka przywitała bowiem na świat córkę, której dała oryginalne imię - Noelia.W 2023 roku nazwano tak w Polsce tylko 14 dziewczynek. Od tego czasu regularnie o niej wspomina. Niedługo po jej narodzinach gwiazda zorganizowała na Instagramie sesję Q&A. Podczas niej padło pytanie, jakim ojcem jest bramkarz dla małej córki. Piosenkarka szybko pospieszyła z odpowiedzią. "Zakochany od pierwszego wejrzenia w swojej córeczce. Bardzo mnie wspiera i pomaga. Wstaje w nocy do małej" - odpisała. A teraz prawie dwa miesiące po porodzie, pokazała twarz dziewczynki.

Marina pochwaliła się córką

Jeszcze jakiś czas temu byłoby to nie do pomyślenia. Pamiętamy doskonale, że Marina Łuczenko-Szczęsna długo nie pokazywała twarzy swojego syna. Wygląda jednak na to, że gdy zmieniła podejście do prywatności swojej pociechy i Liam nie pozuje już z nią do zdjęć tyłem, gwiazda nie zamierza silić się też na ukrywanie małej Noelii, która jak widać rośnie jak na drożdżach. Od jej narodzin często o niej wspomina. Wiadomo też jak jej syn zareagował na rodzeństwo. "Czy chce pomagać przy Noelce?" - dopytywała ostatnio jedna z fanek piosenkarki. Wtedy Marina udostępniła zdjęcie trzymającego w ramionach siostrę młodego Szczęsnego z podpisem: "Wielka wdzięczność i miłość". Później padły bardziej prywatne pytania. "Jaką płeć wraz z Liamem i Wojtkiem obstawialiście, no i skąd takie piękne imię?" - dopytywała inna internautka. Łuczenko zdradziła, że gdy mieli już chłopca, marzyli o dziewczynce. Powiedziała również, jak doszło do poczęcia. Okazało się, że znani małżonkowie planowali przyjście na świat córki według chińskiego kalendarza. Nowe zdjęcie niespełna dwumiesięcznej Noelii, którą pochwaliła się dumna mama, znajdziesz w galerii na górze strony.

Marina Łuczenko-Szczęsna o powrocie do figury sprzed ciąży

Ostatnio piosenkarka poruszyła też wątek zrzucania ciążowym kilogramów. "Niesamowite, kiedy pomyślę sobie, jak się czułam jeszcze miesiąc temu... Trzeba dać sobie tyle czasu, ile ciało potrzebuje, a każde jest inne. Ja w ciąży nie ćwiczyłam (przed też niespecjalnie), dlatego teraz powrót do formy fizycznej sprzed ciąży będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem. Na szczęście mentalnie jestem już w dobrym miejscu" - oznajmiła Marina Łuczenko-Szczęsna na Instagramie i przyznała się do drobnej manipulacji. "PS. Oczywiście nie dajcie się zwieść, okularki zakrywają nieprzespane nocki, kapelusz nieogarnięte włosy" - dodała gwiazda. Zapozowała przy tym uśmiechnięta do lustra z rajskim widokiem w tle. Przeczytaj też: Marina szczerze o problemach w ciąży. Zdradziła z czym się zmagała