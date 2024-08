Maja Hirsch dała się poznać jako aktorka. Kobieta zasłynęła z roli w kultowej "BrzydUli". Dawniej głośno było również o jej związku z kolegą z planu serialowego. Hirsch i Jacek Braciak poznali się w 2002 roku. Zbliżyli się do siebie na planie pierwszej odsłony formatu. Choć dzieliło ich dziewięć lat, świetnie się dogadywali. Niestety, w 2015 roku media obiegła wiadomość o rozstaniu. Maja Hirsch aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 100 tysięcy osób. Ostatnio aktorka wyznała fanom informację na temat swojego zdrowia.

Maja Hirsch otworzyła się na temat pobytu w szpitalu. Wiadomo, co się stało

Maja Hirsch niespodziewanie opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Fani zastanawiali się, co mogło się stać. Aktorka opowiedziała więcej o problemach ze zdrowiem. Już rok wcześniej zdradziła, że była zmuszona wykonać pewne badania. "Jestem prawie zdrowa, nie jest źle, miesiąc czekałam na bardzo ważny wynik badania. Nie mam nowotworu. Chciałam się podzielić" - zdradziła w marcu 2023 roku na InstaStory. Później informowała o koniecznych zastrzykach. Teraz po raz kolejny przekazała fanom wiadomość na temat zdrowia. Maja Hirsch przeszła operację ginekologiczną. Kobieta podziękowała lekarzowi, który przeprowadził zabieg. Nie obyło się bez miłych słów w stronę fanów, którzy okazali wsparcie. Kadry Mai Hirsch ze szpitala znajdziecie w galerii na górze strony.

Maja Hirsch szczerze o wychowaniu córki. Marysia ma konkretne plany na przyszłość

Maja Hirsch wypowiedziała się na temat macierzyństwa. Uważa, że, ważne jest, by dać dziecku możliwość popełniania błędów, by później przekuło to w sukces. Jej córka, Marysia, urodziła się w 2003 roku. Mama była dla niej wzorem do naśladowania. Aktorka wyznała w rozmowie z Plejadą, że córka nie ma zamiaru iść w ślady rodziców. Choć na początku była zainteresowana aktorstwem, po latach zmieniła zdanie i ostatecznie odpuściła sobie karierę w filmie. Marysia miała plan, by opuścić Polskę. "Ja jestem bardzo liberalna, bardzo otwarta. Marysia chce wyjechać z Polski. Na razie ma taki pomysł i myślę, że to jest ok. Niech sobie tam hula po świecie, sprawdza, czy jej dobrze. Może wróci, może nie, zobaczymy" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Maja Hirsch komentuje popisy taneczne Julii Kamińskiej. Rozwiała wątpliwości co do konfliktu