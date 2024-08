Agnieszka Chylińska była ostatnio jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festival 2024. Na wydarzeniu pojawiła się aż dwa razy i zaśpiewała swoje największe przeboje takie jak m.in. "Kiedy powiem sobie dość", czy "Winna". Wokalistka w tym roku obchodzi 30-lecie pracy na scenie. Z tej okazji podziękowała swoim fanom za nieustanne wsparcie. - Tak naprawdę sprawiacie, że ja mam ten sens, że wychodzę na scenę i po tych 30 latach ciągle ktoś na mnie czeka. To jest, myślę ogromny dar i Bóg zapłać wam za to - przemówiła do tłumu. Chylińska od lat swoim niezwykłym głosem porywa tłumy. W przerwie od koncertów artystka ładuje baterie w rodzinnym gronie. Od lat związana jest z tajemniczym Markiem, który jest spoza branży. Kim jest jej partner?

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska pokazała się bez makijażu

Agnieszka Chylińska u boku Marka w końcu odnalazła spokój. "Miłość bez żebrów i błagań"

Agnieszka Chylińska jakiś czas temu opublikowała na Instagramie wpis, w którym podzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami dotyczącymi miłości. Wokalistka przez lata wplątywała się w toksyczne relacje, ale w końcu znalazła upragniony spokój. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale jest" - napisała. Artystka od lat związana jest z tajemniczym Markiem. Kiedy go poznała, był grafikiem w agencji reklamowej i to właśnie on projektował okładki jej płyt. W 2010 roku w tajemnicy przed mediami para wzięła ślub. Dopiero po dwóch latach wyszło na jaw, że Chylińska jest po raz kolejny mężatką. Wcześniej wokalistka wzięła ślub z Krzysztofem Krysiakiem, który był menedżerem działu marketingu jednej z wytwórni muzycznych. Ich małżeństwo przetrwało niewiele ponad rok. Kim jest Marek, z którym Chylińska od lat buduje szczęśliwy związek i wychowuje razem trójkę dzieci? Para nie pokazuje się razem w mediach. Jedynie zdjęcia jej partnera, to te kiedy para została przyłapana przez paparazzi. W 2016 roku sfotografowano ich razem w parku. Zdjęcie Chylińskiej i jej partnera możecie zobaczyć tutaj.

Agnieszka Chylińska przeszła duchową przemianę. Fot. KAPiF

Agnieszka Chylińska wytłumaczyła się z żartu o mężu. "Jest łysym blondynem"

Kilka lat temu Agnieszka Chylińska wywołała spore kontrowersje, kiedy zażartowała, że jej partner jest Romem. W trakcie jednego z festiwali w Sopocie odniosła się do swojej wypowiedzi i powiedziała, jak naprawdę wygląda jej mąż. - Prawda jest taka, że mój mąż jest łysym blondynem z niebieskimi oczami. Więc taka prawda. Może mój następny mąż będzie Romem, ale aktualny nim nie jest. Dziękuję bardzo, zależało mi na tym, żeby to powiedzieć - oznajmiła.