Julia Wieniawa przeżywa trudne chwile. 'Chce mi się płakać i krzyczeć'

Julia Wieniawa zdecydowanie nie może narzekać na nudę. Piosenkarka niedawno wystąpiła na festiwalu w Sopocie, gdzie zaśpiewała swój najnowszy utwór "Sobą tak". Kilka dni później aktorka wzięła udział w konkursie na Przebój Lata, który był częścią koncertu Polsatu "Magiczne zakończenie wakacji", odbywającego się w kieleckiej Kadzielni. Choć Wieniawa ostatecznie tytułu nie otrzymała, to jej występ wywarł spore wrażenie na wielu widzach. Wydawać by się mogło, że po intensywnym czasie w końcu przyjdzie moment wytchnienia. Niestety, piosenkarka wciąż ma dużo zobowiązań, na które zwyczajnie brakuje siły.

Julia Wieniawa żali się fanom. "Totalny kryzys emocjonalny"

Wygląda na to, że zmęczenie dało się Wieniawie we znaki. "Skoro dzielę się tu z wami sukcesami i szczęściem, to podzielę się też, że dziś dojechał mnie totalny, emocjonalny kryzys" - zaczęła. Później zdała relację z kilku z ostatnich dni. "Jestem zmęczona, przebodźcowana, smutna, ciągle poza domem. Chce mi się płakać i krzyczeć. Jeśli ktoś z was dziś ma ochotę rzucić wszystko i zapaść się pod ziemię - nie jesteście sami. Ale pamiętajmy, że to tylko przejściowe" - pisała na swoim profilu na Instagramie.

Aktorka została zapytana przez reporterkę Jastrząb Post o relację z Rozbickim. Jak wiadomo, Wieniawa od jakiegoś czasu jest singielką. Powodem rozstania według informatora "Super Expressu" miało być ciągłe życie w rozjazdach. W wywiadzie z portalem Julia jasno dała do zrozumienia, że rozstali się w zgodzie. "Lubimy się, nie rozstaliśmy się w złych warunkach, bo to jest facet z klasą. Chyba pierwszy w moim życiu, który naprawdę ładnie się zachowuje i wobec mnie po rozstaniu, i ja wobec niego też. Natomiast wiadomo, ja mam bardzo dużo pracy, on też był dużo za granicą i troszkę się nasze drogi rozeszły, natomiast jest okej" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Wieniawa wystąpiła na koncertach TVN i Polsatu. Porównała wydarzenia. Ma jeden wniosek