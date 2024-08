Justyna Steczkowska w tym tygodniu wybrała się na ślub dobrej znajomej. Piosenkarka pojawiła się na uroczystości... w białej kreacji! Internauci byli w prawdziwym szoku i dali temu wyraz w komentarzach. O modowej wpadce tu jednak nie może być mowy. Wszystko za sprawą dress codu, który wcześniej ustaliła pani młoda. Oryginalne rozwiązanie.

Steczkowska cała na biało na ślubie znajomej. O wpadce nie może być jednak mowy

Gwiazdy i celebryci pojawili się na ślubie Moniki Olejniczak, córki właścicielki jednej z klinik dentystycznych we Wrocławiu. Wśród gości oprócz Justyny Steczkowskiej byli m.in. Olivier Janiak i Karolina Malinowska, Adam Zdrójkowski, Marcin Dubiel czy Kuba Wesołowski. Co ciekawe, goście zostali poproszeni przez parę młodą, żeby na tą specjalną okazję ubrali się na biało. Do obowiązującego dress codu dostosowała się także Justyna Steczkowska. W sieci zamieściła krótkie nagranie, na którym możemy dostrzec ją przechadzającą się po dywanie prowadzącym do ołtarza. Piosenkarka miała na sobie kreację o kroju syreny z dekoltem w kształcie litery V. Suknię uzupełniała peleryna, a dodatkiem była też biała parasolka. Zdjęcia gwiazdy, o których mowa, znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci oburzeni decyzją pary młodej. "Gdzie się podziały normalne wesela..."

Życzenie pary młodej było naprawdę niekonwencjonalne, co nie do końca przypadło do gustu internautom. "Gdzie się podziały normalne wesela bez pretensjonalnych zachcianek młodych par? Załóż to i to, podaruj to i to, baw się w określony sposób..." - oburzał się jeden z komentujących. Inne osoby podkreślały, że kolor biały przy tej okazji powinien być zarezerwowany jedynie dla pani młodej. "Biel zarezerwowana jest dla panny młodej", "Justyna wygląda jak panna młoda..." - czytamy w komentarzach. Trendy się jednak zmieniają, a panny młode coraz częściej wybierają inne kolory sukien niż białe. Biel, niegdyś zarezerwowaną wyłącznie dla nich, mogą ubrać goście weselni. "Same panny młode trochę odchodzą od bieli, więc ten kolor nie jest już takim symbolem tej dziewiczej, niewinnej panny młodej. Teraz panny młode idą w cappuccino, beże, szampany, róże czy błękity" - mówiła jakiś czas temu ślubna ekspertka Izabela Janachowska w rozmowie z PAP Life.

Przypomnijmy, że tej jesieni Justyna Steczkowska zawodowo związała się z Polsatem. Gwiazda została jurorką nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Wcześniej przez lata była związana z telewizyjną Dwójką i talent show "The Voice of Poland".