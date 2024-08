Yvonne Strahovski w ostatnich latach mogła cieszyć się dramatyczną rolą Sereny Joy w głośnym serialu HBO "Opowieść podręcznej", która przyniosła jej rozgłos na całym świecie. Australijska aktorka kolejny raz udowodniła właśnie, że nie zapomina o swoich korzeniach. Choć pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, Strahovski jest córką emigrantów z Tomaszowa Mazowieckiego. Aktorka właśnie znowu odwiedziła Polskę, co pokazała w mediach społecznościowych. Z jej relacji na Instagramie wiadomo, że spędzała czas z dziećmi nie tylko w Warszawie w rocznicę Powstania Warszawskiego. Później zachwyciła się Suwalszczyzną i Wigierskim Parkiem Narodowym, znajdującym się w północno-wschodniej Polsce, w granicach województwa podlaskiego. "Nie ma zasięgu, ale mnie to nie martwi" - napisała i zamieściła serię zdjęć z pięknymi malowniczymi widokami.

REKLAMA

Zobacz wideo Wakacje Anny Muchy

Yvonne Strahovski ma bogatą filmografię. Gdzie zagrała?

Przypomnijmy, że rozpoznawalność gwieździe "Opowieści podręcznej" przyniosła najpierw rola agentki CIA w serialu "Chuck", który był hitem w USA i doczekał się pięciu sezonów. Aktorka w międzyczasie wystąpiła też w thrillerze "The Canyon" czy dramacie "Para dla Jacka". Poza tym filmie widzieliśmy ją w filmie akcji "Elita zabójców", gdzie partnerowała Jasonowi Stathamowi i Robertowi De Niro. Serialową Serenę z "Opowieści podręcznej" można było też zobaczyć w siódmym i ósmym sezonie słynnego "Dextera", o seryjnym zabójcy złych ludzi.

Gwiazda "Opowieści podręcznej" zna świetnie język polski

Gdy Yvonne Strahovski została obsadzona jako morderczyni, w której zakochuje się główny bohater "Dextera", nie kryła ekscytacji. - Kiedy powiedziałam znajomym, że będę grała w "Dexterze", dostałam mnóstwo e-maili i telefonów. Mówili: to ekscytujące, "Dexter" to mój ulubiony serial! To jest naprawdę ulubiony serial wszystkich - stwierdziła. Nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. - Chodziłam do polskiej szkoły co sobotę. Umiem pisać i czytać. Może nie tak dobrze, jak po angielsku, ale mogę rozmawiać z moją rodziną. Mieszkają w Warszawie - mówiła po polsku przed kamerami "Dzień Dobry TVN". - To moja historia - dodała.