Franciszek Smuda został pochowany 22 sierpnia 2024 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Selekcjoner zmarł 18 sierpnia, a przed śmiercią ciężko chorował. Na jego pogrzebie pojawiła się nie tylko rodzina i bliscy, ale też mnóstwo osób ze świata sportu. Podczas ostatniego pożegnania głos zabrał Ireneusz Raś, który reprezentował Ministerstwo Sportu i Turystyki. Padły poruszające słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające słowa Ireneusza Rasia na pogrzebie Franciszka Smudy

Ireneusz Raś przemówił na pogrzebie Franciszka Smudy

Ireneusz Raś zaczął od podziękowań. Wspomniał też o tym, ile osób, w tym piłkarzy, przyszło go pożegnać. - Dziś w podwójnej roli, trochę jako kolega, ale przede wszystkim w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz rządu, chciałem podziękować za to co dla polskiego sportu zrobił Franciszek Smuda. Była to wyjątkowa postać, człowiek, który się nigdy nie poddawał, zawsze kroczył drogą do sukcesu, do zwycięstwa. Dziękujemy ci, Franciszku, za te wszystkie emocje, którymi nas obdarzyłeś. Dziś tutaj stają twoi piłkarze, jest ich naprawdę wielu, wiem, że przylecieli też z zagranicy na tę jedną chwilę, żeby uczestniczyć w tej ostatniej odprawie. Nie będę wymieniał wszystkich twoich sukcesów, zrobią to pewnie koledzy z PZPN-u. Było ich tak wiele, że wydaje mi się, że nawet pan trener Strejlau wszystkich nie wymieni, który będzie mówił w imieniu PZPN-u - powiedział. Później padły poruszające słowa.

Jeszcze raz ci chciałem podziękować i mam nadzieję jako człowiek wierzący, Franciszku, że tam już też przeprowadziłeś odprawę z chłopcami, którzy poszli tam do tego lepszego świata wcześniej. I chyba wyrażę naszą wspólną nadzieję, że kiedyś, kiedy tam się spotkamy, żebyś trzymał dla nas miejsce na tym stadionie, w lepszym świecie, w tym twoim sektorze, bo znajomość z tobą, praca z tobą, była dla nas wszystkim wielkim honorem.

Wzruszający gest kibiców na pogrzebie Franciszka Smudy

Kibice Widzewa Łódź, z którym związany był Franciszek Smuda, zdecydowali się na poruszający gest podczas pogrzebu. Założyli czarne koszulki z podobizną trenera i napisem: "Na zawsze w naszych sercach". Franciszek Smuda w Widzewie odnosił duże sukcesy m.in. zdobył dwa tytuły mistrza Polski w 1996 i 1997 roku. Zdjęcia z pogrzebu znajdziecie w galerii na górze strony.