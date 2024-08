Piotr Gąsowski o przejściu Macieja Dowbora do TVN-u. Co za słowa! "Nie będziesz miał łatwo"

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że po dwóch dekadach pracy Maciej Dowbor postanowił odejść z Polsatu. Warto dodać, że prezenter przez lata był twarzą stacji. Prowadził różnorodne wydarzenia i imprezy. Oprócz tego wraz z Piotrem Gąsowskim prowadził popularny program "Twoja twarz brzmi znajomo". Ostatnio pojawiło się mnóstwo spekulacji o tym, jakoby Maciej Dowbor miał przejść do TVN-u. Choć sam zainteresowany nabrał wody w usta, to wszystko wyszło na jaw w trakcie trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festiwal. Wówczas na scenie ogłoszono, że to właśnie Maciej Dowbor został nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN". Jak na tę wieść zareagował Piotr Gąsowski? Opublikował obszerny post.

Piotr Gąsowski skomentował transfer Macieja Dowbora do TVN. "Nie będziesz miał łatwo"

Podczas trzeciego dnia festiwalu w Sopocie dowiedzieliśmy się, że to Maciej Dowbor dołączy do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Podczas wydarzenia prezenter nie szczędził miłych słów w stronę nowych kolegów i koleżanek z pracy, a także redakcji. - Cieszę się, że tutaj mogę być. Cieszę się, że mam nową rodzinę. Chciałbym pozdrowić całą rodzinę i cieszę się, że będę miał tak wspaniałe koleżanki i kolegów, których od lat podziwiam na antenie - powiedział, stojąc na scenie. Piotr Gąsowski prywatnie przyjaźni się z Maciejem Dowborem, ale o jego transferze dowiedział się prosto z telewizji. Zaraz po tym opublikował krótki wpis na InstaStories. "Maciek, pamiętaj, stara rodzina "TTBZ" i Polsat cię pozdrawia, i życzy ci powodzenia, i ostrzy sobie zęby na ciebie. Nie będziesz miał łatwo. Rozmawiałem z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży" - napisał. Zdjęcie z InstaStories możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Piotr Gąsowski rozpisał się o koledze. Dodał zadziwiająco długi wpis

Na tym jednak nie koniec. Po krótkim wpisie na InstaStories Piotr Gąsowski postanowił rozwinąć swoją myśli i opublikował obszerny post. Początkowo wyznał, że coś przeczuwał, a później nieco zażartował. - No i stało się! Mimo iż Maciek nie puścił pary z ust nikomu. Moja intuicja, znajomość Maćka, dedukcja, obserwacja oraz pewne znaki z moich źródeł, pozwoliły mi odgadnąć, co wydarzy się dzisiaj w Sopocie! Maciek! Twoja konkurencja, a niedawno Twoi telewizyjni sojusznicy. (...) Już zacierają ręce, myśląc o konkurencji między wami! Ale, przede wszystkim, wiem, że dobrze ci życzą, z tym że nie za dobrze! Twoje szczęście, że na razie nie przewidziano mnie w "Halo, tu Polsat!" Ale by było starcie! Może teraz?! Jako tajną broń?! - napisał.

Później wspomniał nieco o zdrowej konkurencji, a na sam koniec przekazał pomyślne życzenia związane z nową pracą kolegi. - A poważnie rzecz ujmując, zawsze (...) uważam, że uczciwa konkurencja między profesjonalistami, służy i tym profesjonalistom i widzom! I chciałbym, aby tak było w tym przypadku! Na koniec, żebyś wiedział! Ludzie, z którymi pracowałeś przez tyle lat, są twoją telewizyjną rodziną! Mimo iż zmieniłeś "nazwisko"! My wszyscy jesteśmy sobie bardzo potrzebni! A tobie Maciek, życzę, żebyś się spełniał i żebyś już tak nie musiał gonić, bo nie musisz! - stwierdził. ZOBACZ TEŻ: Gąsowski zaskoczony odejściem Dowbora z Polsatu. Chwycił za telefon. "Coś ty zrobił?!".