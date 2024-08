"Top of The Top Sopot Festival" trwa w najlepsze. W środę 21 sierpnia odbył się trzeci dzień długo wyczekiwanego koncertu. Tym razem promujące hasło to "Muzyka to coś, co nas łączy". Natomiast gospodarzami wieczoru zostali "trzej panowie" - jak sam nazwał jeden z prowadzących. Na scenie w eleganckich garniturach mogliśmy zobaczyć Marcina Prokopa, Damiana Michałowskiego i Jana Pirowskiego. Niestety, już na samym początku koncertu doszło do niespodziewanej wpadki. Co takiego się przytrafiło?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Prokop: Kliment jako juror wniósł do "Mam talent!" dużo świeżości. Jest człowiekiem nieobliczalnym

"Top of The Top Sopot Festival". Wielka wpadka już na samym początku. To padło z ust prowadzącego

Trzeba przyznać, że już sam początek koncertu był spektakularny. Najpierw na scenę pewnym krokiem wkroczył Baranovski, który dosłownie od razu porwał za sobą tłumy. Następnie Marcin Prokop chwycił za mikrofon i obwieścił, że na dzisiejszy wieczór "scenariusz jest dla słabych". Dodał też, że zdarza się, że to, co dzieje się na scenie, nijak ma się do założonego planu. Zaraz później włączył się Jan Pirowski, który zaczął po kolei przedstawiać prowadzących. Nagle jednak nazwał Marcina Prokopa Krzyśkiem. Nie da się ukryć, że po wszystkich widać było wyraźnie zdziwienie i konsternację. Mimo to żaden z prowadzących nie zdecydowała się upomnieć lub poprawić kolegi po fachu i jak gdyby nigdy nic ruszyli dalej. Spodziewaliście się tego? Zdjęcia z trzeciego dnia "Top of The Top Sopot Festival" możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Top of The Top Sopot Festival" pełen kontrowersji. Oberwało się prowadzącym

Nie da się ukryć, że tegoroczny "Top of The Top Sopot Festival" wywołuje mnóstwo emocji. Według relacji widzów pojawiają się problemy z nagłośnieniem, co zakłóca słuchanie ulubionych przebojów. Wiele przykrych słów usłyszała m.in. w drugim dniu koncertu Natalia Szroeder, która wykonała piosenkę Anny Marii Jopek. Na tym jednak nie koniec, ponieważ oberwało się także parze prowadzących. Jan Piotrowski znowu zaliczył wpadkę. W pewnym momencie postanowił bowiem zażartować z wieku Agnieszki Woźniak-Starak. Ta jednak bardzo szybko odbiła pałeczkę i się odgryzła. Mimo to prowadzący i tak został wybuczany przez publiczność. ZOBACZ TEŻ: Robert Gawliński oburzył się na krytykę występu w Sopocie. "Nie ma z kim dyskutować".