Robert Lewandowski jest jednym z bardziej cenionych piłkarzy. Obecnie sportowiec przebywa z rodziną w słonecznej Hiszpanii i na co dzień gra w barwach FC Barcelony. 21 sierpnia Robert Lewandowski obchodził 36. urodziny. Z tego powodu Anna Lewandowska wraz z córkami przygotowały dla niego specjalną niespodziankę. Piłkarz nie krył wzruszenia. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Annę Lewandowską o "kolorówkę". Jej reakcja mówi sama za siebie!

Anna Lewandowska zaskoczyła męża w urodziny. To przygotowała dla Roberta

Anna i Robert Lewandowscy od lat tworzą szczęśliwy związek, który cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem medialnym. Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Pierwsza z nich Klara urodziła się w maju 2017 roku, druga Laura pojawiła się na świecie trzy lata później. Anna Lewandowska prężnie działa w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie, gdzie zgromadziła już miliony obserwujących. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się relacjami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Właśnie pokazała, jaką niespodziankę przygotowała z okazji urodzin męża. Początkowo opublikowała zdjęcie, na którym oboje pozują z uśmiechem od ucha do ucha. Celebrytka ma na sobie czerwoną sukienkę, a piłkarz biały T-shirt i elegancki granatowy garnitur. "Happy Birthday! I love you! [Wszystkiego najlepszego! Kocham cię! - ang. przyp. red] - napisała pod postem. Jesteście ciekawi, jak się prezentowali? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Następnie Anna Lewandowska dodała także uroczy film, na którym widzimy, jak Robert Lewandowski nieświadomy niczego wychodzi na taras. Tam czeka na niego żona, trzymająca w ręce balony. Na stole stoi okazały, bardzo nietypowy niebieski tort. Następnie ukochana piłkarza i jego córki podchodzą do niego z urodzinowymi uściskami. Trzeba przyznać, że niespodzianka z pewnością była bardzo udana. W oczach piłkarza było widać wzruszenie i zadowolenie. Nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

Robert Lewandowski obchodził 36. urodziny. Internauci dołączyli się do życzeń

Pod opublikowanym nagraniem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Internauci nie zwlekali i od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. W kierunku pary posypały się same miłe słowa, a Robert Lewandowski otrzymał masę serdecznych życzeń. "Cudowna rodzinka!" - napisała jedna z internautek. "Razem smakuje najlepiej" - dodała kolejna. "Wszystkiego najlepszego, mistrzu! Zdrowej rodziny, masy miłości, dużo szczęścia i żeby kontuzje cię omijały z daleka" - stwierdziła następna. "Wszystkiego najlepszego! I proszę się nie zmieniać i robić to, co do tej pory!" - napisała jeszcze jedna. ZOBACZ TEŻ: Tak je Anna Lewandowska. Trenerka zdradziła tajemnicę swojej diety. W wakacje szaleje.