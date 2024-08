Podcast Katarzyny Nosowskiej i jej syna Mikołaja Krajewskiego kręci się w najlepsze. W najnowszym odcinku "Bliskoznacznych" gościem była Natalia Szroeder. Piosenkarka opowiedziała m.in. o swoich trudnych początkach, gdy stawiała pierwsze kroki na scenie i np. miała problem z głosem. Podpisała wtedy bardzo niekorzystny kontrakt. - Sam show-biznes okazał się dla mnie bardzo brutalny na początku. Pierwszy mój menedżment bardzo mocno dysponował wszystkim, co ja posiadam. Od wizerunku zaczynając, po mój wolny czas. Długość paznokcia masz zapisaną w kontrakcie. Po wszystkie jakieś prywatne rzeczy. Przez długi czas nie mogłam mówić, że mam chłopaka, że jestem w związku. Potem po latach jak już podpisywałam nowy kontrakt z innymi ludźmi i sobie jakoś skonsultowałam ten mój poprzedni z prawniczką, to się złapała za głowę. Powiedziała: "To jest nielegalne, stara, nie można takich umów podpisywać". Przez lata tkwiłam w układzie, za który może ktoś mógł być skazany - wyznała Natalia.

Natalia Szroeder pożaliła się na problemy z cerą

Problemem dla nastoletniej Natalii była też cera, która spędzała jej sen z powiek ze względu na pryszcze. Gdy o tym myśli, to jak twierdzi "kręci się jej łezka w oku". - To był temat trudny do przejścia dla ludzi, którzy ze mną pracowali, że ja mam te pryszcze. Bo je widać w kamerze. Pamiętam, że kiedyś kręciliśmy klip i też był problem, bo nie można było znaleźć kadru, gdzie ja bym tych pryszczy nie miała. Ja to wszystko bardzo brałam na siebie, mi było tak wstyd. Obwiniałam się za to, że ja mam te pryszcze. Wariowałam z tą skórą, cudowałam, robiłam, co mogłam, żeby się tych pryszczy pozbyć, ale to był taki wiek, że te pryszcze były. Na pewno mi ten show-biznes dał w kość - powiedziała piosenkarka i dodała, że jej dawno współpracownicy chowali przed nią nawet cukier.

Natalia Szroeder nie boi już się pisać o związku

We wspomnianej rozmowie Natalia Szroeder przyznała, że ubiegły rok był dla niej bardzo trudny ze względu na zawirowania w życiu prywatnym. Nie przyznała wprost, o co chodzi, ale przypomnijmy, że jakiś czas temu rozstała się z rapertem Quebonafide. Na szczęście te momenty są już za nią i dziś cieszy się z rozwijającej się kariery. Przy okazji Kasia Nosowska zapytała ją, czy jakby była kiedyś z partnerem, który zabrania jej pisać o nim w swoich piosenkach, to czy by się zgodziła. - Gdybyś chciała o czymś napisać, a partner by powiedział "nie, nie zgadzam się", czy to byś uszanowała? - dociekała Nosowska. - Myślę, że dużo zależy od relacji i jak komfortowo i pewnie się w tej relacji czujesz. Na pewno będąc w relacji, zwracałam na to uwagę, że nie chciałam wywalać całej prawdy na wierzch. Teraz z perspektywy czasu nie czuję, by mnie coś ograniczało. Mogę pisać, jak chcę. Na pewno sobie ograniczenie narzucałam wcześniej, co oczywiście też nie było niczym niepodparte, ale też moimi lękami - dodała.