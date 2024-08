Dawid Kwiatkowski cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Występy muzyka stoją zawsze na najwyższym poziomie, czego świadkami byliśmy na niedawnym koncercie "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Kiedy inni artyści zawiedli, Kwiatkowski urzekł publiczność prostotą i czystym wokalem. Za wielką sławą idzie rzesza fanów. Nic dziwnego, że gdy do pewnej rodziny odezwał się rzekomo Dawid, ci w ciemno przystali na jego prośbę. Niestety, szybko tego pożałowali.

Dawid Kwiatkowski wydał oświadczenie. Rodzina padła ofiarą oszusta

Sytuacja przydarzyła się jednej z rodzin, która darzy piosenkarza ogromną sympatią. Okazuje się, że oszuści znudzili się metodami "na wnuczka" i "na policjanta". Teraz praktykują metodę "na Dawida Kwiatkowskiego". "Ważne, bardzo! W zeszłym tygodniu mój menadżer otrzymał telefon od zmartwionego członka pewnej rodziny, która jest przekonana, że koresponduje ze mną w social mediach, przelała 'mi' na konto już 25 tys. złotych i umówiła notariusza, by przepisać 'na mnie' mieszkanie. Like... what? Tę sprawę udało się załatwić, choć nie wiem, czy rodzina odzyska przelane już pieniądze" - czytamy. Później Dawid zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz.

W sieci jest pełno Dawidów Kwiatkowskich. Prawdziwy jest tylko jeden

Okazuje się, że od dłuższego czasu w internecie pojawia się coraz więcej fejkowych kont, które podszywają się pod Dawida Kwiatkowskiego. Muzyk próbuje walczyć z plagą oszustów, ale wciąż powstają kolejne profile. "Pod moimi postami na FB roi się od Dawidów Kwiatkowskich, blokujemy codziennie po kilka kont, ale ewidentnie to musi działać, skoro cały czas powstają nowe, a ja sam widzę, jak naiwni ludzie korespondują w komentarzach z tymi oszustami. Moje jedyne konta w internecie to te z niebieskim znaczkiem obok nazwy, czyli zweryfikowane. Jeśli już komuś odpiszę, to na pewno nie proszę o żadną pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś się na to nabiera, a jednak... Bądźcie ostrożni!" - apelował do swoich fanów. ZOBACZ TEŻ: Dawid Kwiatkowski szczerze o trudnym dzieciństwie. Bolesna prawda o rodzicach wyszła na jaw