Majdan zameldował się na meczu z żoną i się zaczęło. 'Myślałam, że pan z Dodą stoi'

"Super Puchar Europy u nas w Warszawie. Real Madryt zwyciężył 2-0 w meczu z Atalanta Bergamo i po raz kolejny udowodnił, że posiada gen zwycięstwa" - tak sam Majdan podsumował sportowe spotkanie. Bramki dla zwycięskiej drużyny strzelili Federico Valverde oraz Kylian Mbappé. We wspomnianym poście Majdana widzimy go radosnego razem z żoną ubraną na czarno. Co o tym widoku mówią internauci?

Małgorzata Rozenek-Majdan olśniewa na Narodowym. Fani się przyczepili

W ostatnim czasie głośno było o zmianach w wyglądzie celebrytki. Sama zainteresowana postanowiła potwierdzić fakt, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. - Ja sobie wszystko poprawiłam, wszystko. I będę sobie poprawiała tyle, ile trzeba, bo bardzo mocno wierzę w rozwój, również ten wizualny - wspominała dumnie Rozenek-Majdan w lipcu w rozmowie z ShowNews.pl. Wielu zaczęło porównywać odmienioną celebrytkę do byłej żony Radosława Majdana. Było tak chociażby pod postem z koncertu Taylor Swift, a teraz dzieje się tak wskutek zdjęcia z meczu byłego piłkarza. "Myślałam, że pan z Dodą stoi" - zaobserwowała fanka na profilu Majdana. "Myślałam, że to Aga Włodarczyk..." - oznajmiła z kolei inna obserwatorka. Niektórzy jednak są zupełnie innego zdania.

Też ani grama nie widzę podobieństwa do Dody

- czytamy. Wspomniane zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan o akceptacji siebie