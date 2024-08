Igrzyska olimpijskie już za nami. Polakom udało się wywalczyć dziesięć medali (pięć brązowych, cztery srebrne i jeden złoty). Ceremonia zamknięcia miała być idealnym momentem na podsumowanie całego wydarzenia i na oddanie hołdu wszystkim nagrodzonym sportowcom. Niestety, wtedy "na scenie" pojawił się... Tom Cruise. Aktor wykonywał kaskaderskie popisy, które wielu widzom skojarzyło z wejściem królowej Elżbiety II podczas igrzysk w Londynie. Jest jednak jeden problem. Królową wszyscy się zachwycali, Tomem niekoniecznie. Jakie zarzuty usłyszał od internautów? Więcej zdjęć z tego występu znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo To koniec reprezentacji Polski jaką znamy? Wstrząs po igrzyskach

Tom Cruise nie popisał się na ceremonii zamknięcia. "Banalne i żenujące"

Kolejne igrzyska odbędą się w Stanach Zjednoczonych, a konkretniej w Los Angeles. Wszyscy więc pomyśleli, że najlepszą osobą do "przekazania pałeczki" będzie Tom Cruise, który słynie ze swoich popisów kaskaderskich. Najpierw aktor skoczył na linie z dachu stadionu, na którym odbywała się ceremonia. Później widzowie mogli zobaczyć go w krótkim, wyreżyserowanym filmie. W internecie od razu zawrzało. "Zrujnował całe zakończenie", "To było banalne i żenujące", "Królowa zrobiła to lepiej", "Ktoś mu musi powiedzieć, że to już nie są lata 90.", "Każdy wiedział, co zrobi. Brak niespodzianki", "Jest przywódcą brutalnej sekty, dlaczego Hollywood się tym nie przejmuje" - czytamy. A wy co myślicie o występie Toma? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Podsumowanie igrzysk 2024. W jakich dyscyplinach zdobyliśmy medale?

Trzeba przyznać, że tegoroczne igrzyska zdecydowanie należały do kobiet. To właśnie one zdobyły dla Polski najwięcej medali. Aleksandra Mirosław pokonała wszystkich we wspinaczce sportowej na czas. Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro w kajakarstwie górskim slalomem K1. Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka zdobyły medale w szpadzie drużynowej. Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa na czas), Iga Świątek (tenis) i Natalia Kaczmarek (bieg na 4000 metrów) wyjechały z Paryża z brązowymi medalami. Podobnie nasi wioślarze, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański. Na końcu nie można zapomnieć o kolejnych trzech srebrnych medalach - siatkarzy, Julii Szeremety w boksie i Darii Pikulik w kolarskim wieloboju. ZOBACZ TEŻ: Billie Eilish wystąpiła na ceremonii zakończenia igrzysk. Nie dotarła jednak do Paryża!