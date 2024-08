Na początku roku Marcela i Misiek Koterscy zdecydowali się na ślub. Para po wielu latach uznała, że to ten moment i powiedzieli sobie "tak". Tym razem zakochani kolejny raz zaskoczyli i wraz z synem postanowili udać się na pielgrzymkę w Stanach Zjednoczonych. Influencerka relacjonowała pierwszy dzień wędrówki na Instagramie.

Koterscy wyruszyli na pielgrzymkę. Marcela relacjonuje ich wędrówkę w sieci

Rodzina postanowiła wziąć udział w pielgrzymce, która ruszyła z Chicago do Merrillville. Wędrówka wierzących ruszyła 10 sierpnia i zakończy się dzień później. Całość trasy, według strony internetowej organizatora, to niecałe 50 kilometrów. Marcela postanowiła pokazać fanom, a ma ich na Instagramie ponad 200 tysięcy, jak wygląda ich droga. Jak wyjawiła, pierwszego dnia udało im się przejść ponad 30 kilometrów. Nie próżnował również syn małżonków, Fryderyk, który ma siedem lat. Marcela podkreślała, że to wszystko dzięki księdzu, który im towarzyszy.

Koterska zaznaczyła, że pielgrzymka jest świetnie zabezpieczana przez policję. W tłumie zauważyła wojowników Maryi oraz zwolenników Donalda Trumpa. Podkreślała, że pielgrzymi mają otwarte serca i są chętni do pomocy. Para zapomniała zabrać czegoś, by usiąść na trawie, ale znalazły się osoby, które zaoferowały im pomoc. "Zapomnieliśmy z Miśkiem czegokolwiek do rozłożenia na trawie, ale znalazły się dobre duszyczki… Mieliśmy dwa przystanki. Jeden 30-minutowy, drugi godzinny z czasem na obiadek" -napisała. "Jestem pełna podziwu, jak ci ludzie rozkładali karimaty i pompowali materace" - informowała, najpewniej przy okazji noclegu. Misiek postanowił pochwalić swoją ukochaną.

Pierwszy etap za nami. Moja żona przeszła 32 kilometry pielgrzymki. Cuda się zdarzają! Nie ma to tamto. Boże, jak ona szła! Zobaczcie, co się dzieje! Ale się działo. Fajnie. Alleluja!

- mówił aktor.

Jaka była intencja pielgrzymki Koterskich?

Marcela wyjawiła także, jaka była intencja ich dwudniowej pielgrzymki. Okazuje się, że ma to związek z kliniką leczenia uzależnień Miśka, która rusza już niedługo. "Nasza pierwsza pielgrzymka w życiu. Idziemy w intencji naszej kliniki Odwróceni, wszystkich uzależnionych, zdrowia i pieska" - napisała na InstaStories Koterska. W naszej galerii na górze strony zobaczycie relację influencerki z tej pielgrzymki.