Pełen emocji Duda na finałowym meczu siatkarzy. Nerwy widać gołym okiem

26 lipca 2024 roku rozpoczęły się XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Wydarzenie jest szeroko opisywane w mediach. Głośno było m.in. o zawieszeniu Przemysława Babiarza oraz wyrzuceniu zawodniczki z wioski olimpijskiej. Najważniejszy jest jednak sport, który dostarcza widzom sporych emocji. Nasi reprezentanci walczą o medale. Na ten moment Polska ma na koncie osiem krążków. Jeden z nich zdobyli siatkarze. Kibicował im m.in. Jakub Błaszczykowski. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na meczu pojawił się również Andrzej Duda. Fotografowie wyłapali jego emocje.

Zobacz wideo Kazadi komentuje igrzyska olimpijskie. Wspomina też o hejcie

Andrzej Duda na igrzyskach olimpijskich. Co to były za emocje

10 sierpnia odbył się finałowy mecz siatkówki na igrzyskach olimpijskich. Nasi reprezentanci zmierzyli się z Francuzami. Niestety przegrali to starcie i muszą zadowolić się srebrnym medalem, co i tak jest ogromnym sukcesem. W zwycięstwie nie pomógł nawet doping Andrzeja Dudy, który pojawił się na trybunach i dzielnie kibicował rodakom. Jak widać na opublikowanych zdjęciach, prezydentowi Polski towarzyszyły ogromne emocje podczas meczu. Fotografom udało się uchwycić wachlarz min, które zaprezentował Andrzej Duda. Chcecie zobaczyć zdjęcia prezydenta z igrzysk olimpijskich? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Iga Świątek gratuluje siatkarzom. "Jesteście inspiracją"

W internecie huczy o finałowym meczu siatkarzy. Większość komentujących jest dumna z Polaków i gratuluje im sukcesu na igrzyskach. "Brawo", "Pokazali charakter i walczyli do końca", "Chciałoby się złoto, ale srebro też pięknie" - pisali w mediach społecznościowych. Do internetowej dyskusji włączyła się Iga Świątek. Tenisistka zdobyła się na miłe słowa w kierunku siatkarzy. "Wicemistrzowie! Jesteście inspiracją, wielkie dzięki i ogromne gratulacje" – napisała na platformie X. Głos zabrała także Magda Linette. "Panowie! Dziękuję za walkę do samego końca. Chylę czoła i gratuluję srebra" – czytamy w mediach społecznościowych.