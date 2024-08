Wojtek i Agata Sawiccy tworzyli związek od sześciu lat. W 2022 roku wzięli ślub. Fani mogli kojarzyć ich z mediów społecznościowych, na których przedstawiali się jako "Life on Wheelz". Ostatnio wyszło na jaw, że ich relacja dobiegła końca. Fani nie mogli w to uwierzyć. "Ta informacja może być dla was szokiem. Ale nie chcieliśmy już dłużej z nią zwlekać. Poza tym w naszej działalności szczerość zawsze była priorytetem. I dalej pragniemy się tego trzymać" - ogłosili na swoim profilu. Wojtek nie ukrywa smutku. Coś jednak polepszyło jego humor.

Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" przeżywa zakończenie związku. Wszystko zmieniło się, gdy zobaczył grę polskich siatkarzy

Wojtek i Agata Sawiccy nie są już razem. Po tym, jak kobieta rozstała się z chorującym na dystrofię mięśniową Duchenne'a mężem, dostała mnóstwo komentarzy od obserwatorów. Nie ukrywa jednak, że nie jest jej łatwo. Swoimi emocjami podzieliła się w sieci. "Anything that you try and don't succeed, if you learn from it, it's not a failure" [ang. Cokolwiek spróbujesz i nie odniesiesz sukcesu, jeśli wyciągniesz z tego naukę, nie będzie to porażką] - wrzuciła grafikę z takimi słowami na swój profil, dodając, że każda porażka jest okazją, aby stać się silniejszym.

Jak radzi sobie Wojtek Sawicki? Mężczyzna również nie czuje się najlepiej po rozstaniu. Coś jednak poprawiło mu humor. Polscy siatkarze właśnie zwyciężyli z zawodnikami z USA na igrzyskach olimpijskich i przeszli do finału. Ich determinacja dała nadzieję Wojtkowi. "Siatkarze pokazali mi dzisiaj, że nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji da się wyjść obronną ręką. Ja również nie godzę się z porażką. Wygram!" - napisał na Facebooku. Po więcej kadrów z Wojtkiem Sawickim zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Rozstanie Agaty i Wojtkach Sawickich było szokiem dla wielu internautów. W sieci pojawił się post

Oświadczenie Agaty i Wojtka Sawickich było ciosem dla fanów pary. Mało kto spodziewał się oświadczenia, które pojawiło się na profilu "Life on Wheelz". Dawni zakochani podkreślili, że sześć wspólnych lat miało na nich wielki wpływ. Dodali, że był to piękny czas. "Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. (...) Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - napisali w sieci. ZOBACZ TEŻ: Wojtek Sawicki w szpitalu przeżył koszmar. Wszystko opisał. "Chciało mi się płakać z głodu"