Katarzyna Pakosińska znana jest przede wszystkim ze swoich występów w uwielbianym przez widzów Kabarecie Moralnego Niepokoju. Choć współpraca z grupą zakończyła się w 2011 roku, to artystka skupiła się na karierze solowej, jednocześnie nie rezygnując z przygody w telewizji. Wystąpiła m.in. w "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". O gwieździe znowu jest głośno. Wszystko przez to, że niedawno dołączyła do grona prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Na szczególną uwagę zasługuje również jej życie prywatne. Jak wiadomo, Katarzyna Pakosińska od lat związana jest z gruzińskim księciem. Nie wszyscy wiedzą jednak, że nie był on jej pierwszą miłością. Gwiazda ma córkę z poprzedniego małżeństwa.

Katarzyna Pakosińska ma córkę z pierwszego małżeństwa. Wcale nie chciała stawać na ślubnym kobiercu

Katarzyna Pakosińska nigdy nie ukrywała, że w młodości nie zaprzątała sobie głowy miłością. Jak sama twierdzi, nie miała wtedy na to czasu. Będąc studentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, występowała już w Teatrze Stara Prochownia. Później razem z kolegami założyła Kabaret Moralnego Niepokoju. "Nie było czasu na chłopaków" - wyznała na łamach "Olivii". Gwiazda długo nie miała partnera, z którym mogłaby dzielić życie. To niepokoiło jej rodziców. Jednak jakiś czas później poznała znanego artystę plastyka. Tomasz Wiaderny imponował jej przede wszystkim intelektem. Mimo to Katarzyna Pakosińska nie planowała ślubu. Pod presją najbliższych zgodziła się jednak wyjść za mąż. "Byłam pod sporą presją ze strony najbliższych i otoczenia: a to, że mam już przecież 30 lat, a to, że młodsza siostra już dawno po ślubie, a ja tak się waham. Nie umiałam się wtedy przed tym uchronić" - powiedziała w "Poradniku Domowym". Zdjęcia Katarzyny Pakosińskiej możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Pakosińska rozwiodła się z pierwszym mężem. Tak wspomina małżeństwo

W 2003 roku niedługo po ślubie na świat przyszła córka pary. Dziewczynka otrzymała na imię Maja. W jednym z wywiadów Katarzyna Pakosińska wyznała, że po narodzinach dziecka jej małżeństwo bardzo się zmieniło. "W naszym związku zmieniły się priorytety. Maja przesłoniła mi cały świat. Zaczęliśmy się z Tomkiem coraz częściej mijać" - wyznała na łamach "Olivii". Pięć lat później Katarzyna Pakosińska i Tomasz Wiaderny podjęli decyzję o rozstaniu. Jakiś czas temu gwiazda zagościła w "Dzień dobry TVN", gdzie nawiązała do poprzedniego małżeństwa. "Porażka uczy znacznie więcej niż sukces. Choć ja mojego pierwszego małżeństwa nigdy nie nazwę porażką. Mamy cudowną córkę i bardzo dobrą relację. Dziś jednak wiem, że wówczas nie byłam absolutnie przygotowana na związek" - stwierdziła w programie. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Pakosińska ma dorosłą córkę. Maja robi karierę w sieci. Jest uderzająco podobna do sławnej mamy.

