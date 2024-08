Plejada gwiazd na drugim koncercie Taylor Swift w Warszawie. Od Rubików po Kożuchowską

Taylor Swift porwała polską publiczność do tego stopnia, że nie mogło zabraknąć plejady polskich gwiazd. Podczas pierwszego koncertu obecna była m.in. Doda, Małgorzata Rozenek, Natalia Szroerder, Sanah, Natalia Nykiel, Daria Zawiałow i Karolina Pisarek. Polskie celebrytki dopisały również w piątek na drugim koncercie gwiazdy. Kto pojawił się na Stadionie Narodowym, by zobaczyć "The Eras Tour"?

Zobacz wideo "Miss Americana & The Heartbreak Prince" oraz inni fani Taylor Swift w drodze na koncert. Co za stylówki!

Taylor Swift zagrała w Warszawie drugi raz z rzędu. Rubikowie zadali szyku

Na każdym koncercie Taylor Swift na Stadionie Narodowym jest miejsce dla ok. 65 tys. osób. Nic więc dziwnego, że wśród publiczności pojawić się mogli polscy celebryci. Na drugim z trzech koncertów jednej z największych na świecie gwiazd muzyki pop pojawiła się m.in. rodzina Agaty i Piotra Rubików. Zdaje się, że świetnie się bawili. Widać, że największą uwagę do stylizacji przywiązała starsza córka Rubików - Helena, która ewidentnie próbowała niebieską sukienką wkupić się "erę 1989". Alicja i Agata postawiły na białe stroje, co było z kolei nawiązaniem do ery "Fearless".

Taylor Swift wyciska siódme poty na scenie. Kożuchowska, Hyży i Wieniawa w towarzystwie przyjaciela lansują się na widowni

Na widowni nie mogło zabraknąć również stałej bywalczyni najpopularniejszych koncertów i festiwali muzycznych - Julii Wieniawy. Aktora (i piosenkarka) poszła zaczerpnąć muzycznych inspiracji w towarzystwie Kacpra Kujawy - stylisty, który w przeszłości opisywał gwiazdę "Rodzinki.pl" jako "swoją bestie" [z ang. najlepsza przyjaciółka]. Podobnie jak inni uczestnicy koncertu, zgodnie z przyjętym przez fanów dress code'em, Wieniawa postawiła na imprezową, krótką spódniczkę oraz czarny top. Na siebie zarzuciła narzutkę z połyskujących, przezroczystych prostokątów. Nie zabrakło również Małgorzaty Kożuchowskiej, która tego dnia założyła cekinową marynarkę i sporo błyszczących naszyjników. Agnieszka Hyży z kolei postawiła na połyskującą srebrzystą minisukienkę, która odsłaniała jej długie nogi. Zdjęcia celebrytek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.