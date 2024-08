Godzina "W" na PGE Narodowym przed koncertem Taylor Swift. Tak uczczono pamięć o powstańcach

Wielu czekało na początek sierpnia. To właśnie data pierwszego koncertu Taylor Swift w Polsce. Był to niezwykły dzień, choć dla większości były sprawy ważniejsze. To historyczna data - rozpoczęcia powstania warszawskiego. W tym roku obchodziliśmy okrągłą, 80. rocznicę ważnego wydarzenia. Tak uczczono ten dzień na Stadionie Narodowym.

Zobacz wideo Godzina "W" w Warszawie - 01.08.2024

Tak na PGE Narodowym uczczono pamięć o Powstaniu Warszawskim

1 sierpnia odbył się koncert Taylor Swift w Warszawie w ramach "The Eras Tour". To pierwszy z trzech występów amerykańskiej piosenkarki. W sieci grzmiano, że data została wybrana niefortunnie, a wielu uznawało nawet, że to brak szacunku dla powstańców. Fani przez wiele godzin oczekiwali przed stadionem, by znaleźć się jak najbliżej idolki. Support rozpoczął się dopiero o godzinie 18.15, ale wiele osób pojawiło się na PGE Narodowym znacznie wcześniej.

O godzinie 17.00 wszyscy obecni na stadionie uczcili pamięć powstańców. W stolicy rozbrzmiały syreny, a fani Swift powstali z miejsc w ciszy i zachowali powagę. Po chwili wybrzmiały brawa. W sieci pojawiło się wiele nagrań z tego wydarzenia, a internauci pochwalili zachowanie obecnych na PGE Narodowym. "To po prostu przyprawiło mnie o gęsią skórkę. Robi wrażenie i doceniam to, jak wszyscy okazują szacunek", "Uwielbiam szacunek okazywany tego dnia i o tej porze", "O 17:00 każdy wstał, była taka cisza, a później aplauz. Ciarki gwarantowane" - czytamy w mediach społecznościowych. Zdjęcie z jednego z koncertów Taylor Swift znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Taylor Swift poruszyła polskich fanów. Co za słowa!

Według szacunkowych obliczeń, na stadionie miało pojawić się 66 tysięcy osób. Taylor Swift zachwyciła swoich polskich fanów, przemawiając po polsku. - To prawdziwy zaszczyt wypowiedzieć te słowa dla was - zaczęła mówić po angielsku. - Warszawo! Witajcie na Eras Tour - dodała po polsku, czym z pewnością zdobyła serca obecnych na stadionie. - To mój pierwszy raz, kiedy odwiedzam Polskę i spójrzcie tylko na ten piękny widok, który mam przed sobą! Dziękuję z całego serca - kontynuowała już w ojczystym sobie języku. - Nie wyobrażam sobie lepszego przyjęcia. Jestem bardzo szczęśliwa, że was widzę. Już teraz mogę powiedzieć, że ta publiczność, to zupełnie inny poziom! Słyszałam was krzyczących już z garderoby - wyznała.