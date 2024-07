Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje w sieci coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co aktualnie robi. Internauci nie szczędzą jej komentarzy i polubień. Tym razem Lewandowska postanowiła udostępnić prywatne nagranie, którym podzieliła się ze światem jej przyjaciółka. Sportsmenka wygląda inaczej, niż zwykle. Wszystko z powodu niecodziennej pozy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto jest najlepiej ubraną Polką? Małgorzata Rozenek-Majdan o Lewandowskiej

Anna Lewandowska chowa twarz w koszuli. Tak zapozowała do nagrania przyjaciółki

Na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu relacji, jaką udostępniła sportsmenka. Z okazji dnia przyjaciela przyjaciółka Lewandowskiej opublikowała dość specyficzny materiał z "Lewą" w roli głównej. Znana z zamiłowania do sportu trenerka fitness tym razem zapozowała w dość niecodzienny sposób. Ukryła swoją twarz pod białą, obszerną koszulą i "grała" wyraźnie zawstydzoną.

Dziś Dzień Przyjaciela. Wygrzebałam zatem jakiś prehistoryczny filmik, który bardzo lubię i pozdrawiam serdecznie moją przyjaciółkę

- napisała pod nagraniem Aleksandra Dec, przyjaciółka Anny Lewandowskiej. Chcecie zobaczyć kadry z tajemniczego nagrania? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Kim jest przyjaciółka Anny Lewandowskiej? Okazuje się, że także kocha sport

Przyjaciółka Anny Lewandowskiej to Aleksandra Dec. Panie znają się od dawna i mają wspólną pasję - mowa oczywiście o sporcie. Anna i Aleksandra znają się jeszcze z czasów wspólnych występów w reprezentacji Polski karate. Dec walczyła w en-bu, czyli konkurencji dwójek sportowych. Swoją sportową karierę już zakończyła, ale przyjaźń z trenerką fitness trwa w najlepsze. Aktualnie przyjaciółka Lewandowskiej jest specjalistką od marketingu i organizacji eventów. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajduje się w galerii na górze strony.

Doświadczona manager ds. marketingu z kilkunastoletnią praktyką w planowaniu, organizacji i realizacji eventów. Była reprezentantka Polski w karate tradycyjnym. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski i Europy. Instruktor karate tradycyjnego oraz certyfikowany instruktor Blackroll. Miłośniczka biegów OCR oraz zdrowego odżywiania

- pisała jakiś czas temu Anna Lewandowska i Aleksandrze Dec na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Rodzinny dom Anny Lewandowskiej. Jest sielsko! Zabrała tam teraz córkę. Laura buszowała w ogrodzie babci