- Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - rzucił na żywo Przemysław Babiarz, kiedy to podczas ceremonii igrzysk rozbrzmiewała piosenka "Imagine" Johna Lennona. Jego wypowiedź wywołała kontrowersje również u jego pracodawcy. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - dowiedzieliśmy się od Działu Komunikacji Korporacyjnej TVP. Obecnie znane nazwiska komentują sprawę.

Jerzy Kryszak nie mógł się powstrzymać. Odniósł się do sytuacji Babiarza prosto ze sceny

W trakcie transmitowania igrzysk z Paryża, polscy widzowie mogą oglądać również kabarety, w których prym wiedzie od lat Jerzy Kryszak. Podczas Festiwalu Kabaretu w Koszalinie zadrwił z wypowiedzi znanego komentatora. - Patrzyłem sobie na was — myślałem, co te japy takie roześmiane! (...) Ja jestem niezadowolony, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest dramat. (...) Igrzyska są otwarte — jak zaśpiewała Celina! Jak poszły iskry i jak balon poszedł, to do teraz go szukają. A jak jednak pani zaśpiewała piosenkę "Imagine", to dziś rano się dowiedziałem, że to jest hymn komunistyczny. Ten hymn komunistyczny napisał w 1917 r. niejaki Włodzimierz Lenin. Lepiej Jarek by ci napisał... A my cały czas Lennon, Lennon — a to Lenin, i to jest właśnie "Imagine"... - rzucił na początku występu Kryszak, co zarejestrowały kamery Polsatu. Zgadzacie się?

Jerzy Kryszak zaczął temat igrzysk. Na Babiarzu nie skończył

Kolejnym hucznie komentowanym tematem w związku z olimpiadą, jest przybycie Andrzeja Dudy do Francji. Mówi się o jego zachowaniu, a także strojach. My pisaliśmy już o kultowej pelerynie, z której zadrwiła Monika Olejnik. Teraz przyszła pora na Kryszaka. - Deszcz pada... A widzieliście tego naszego Dudę? Wszyscy siedzieli w płaszczykach nad jednym parasolem, a jego ubrali w jakąś torebkę foliową, jednorazówkę... Jak on wyglądał — zafoliowali go! Tak nie może być - powiedział prosto ze sceny. Kadry Dudy znajdziecie w galerii.