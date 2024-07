Dorota Szelągowska od lat prowadzi na antenie TVN różne programy. Są one związane z dekorowaniem wnętrz. Nie da się ukryć, że celebrytka działa również aktywnie w mediach społecznościowych. Podejmuje tam nie tylko tematy zawodowe, ale również prywatne. Szelągowska coraz częściej porusza temat swojego 23-letniego syna. Antoni jest owocem jej związku z Pawłem Hartliebem. Mężczyzna obecnie studiuje w łódzkiej szkole filmowej i kształci się na aktora. Ostatnio zagościł na zdjęciach z mamą. Nie był sam.

Dorota Szelągowska pokazała dziewczynę swojego syna. Jaki mają kontakt?

Dorota Szelągowska w ostatnim czasie przebywała w posiadłości na Warmii. Między nagrywkami do swoich programów znalazła kilka chwil dla bliskich. Nie kryła wdzięczności w mediach społecznościowych. "Dwa tygodnie w pigułce, czyli rzecz o wdzięczności. Za cudownych ludzi, czas, emocje, spokój i poczucie, że jestem w dobrym miejscu. W życiu, ciele i sercu. (...) Bez filtrów i upiększeń. Ze stopami ze wżartą trawą i zmarszczkami od śmiechu i słońca. Ale będę za tym tęsknić!" - pisała ostatnio w sieci.

Na jej instagramowym profilu pojawił się również wyjątkowy materiał. Na głównym planie można było zobaczyć Antoniego Sztabę. 23-latek miał na sobie koszulkę z podpisem po angielsku "Kocham moją gorącą dziewczynę". Ku zaskoczeniu fanów, w kadrze pojawiła się również ukochana syna Szelągowskiej. "Zjadłam kolację z rodziną - czego chcieć więcej? Magia! (...) To tysiąc razy więcej warte, niż każdy pobyt all inclusive w nawet najbardziej utytułowanym hotelu. Nie oddałabym za nic" - napisała dekoratorka wnętrz. Wygląda na to, że traktuje partnerkę Antoniego niczym rodzinę. Z nagrania wynika, że panie mają ze sobą dobry kontakt.

Ukochaną Antoniego jest nie kto inny, jak Julia Zarzecka, znana jako Zalia. Kobieta występowała w programach "Hit hit hurra" oraz "Mam talent!". Młoda wokalistka ma już za sobą debiutancką płytę. Jej krążek nazywa się "Kocham i tęsknię". Co sądzicie, pasują do siebie? Zdjęcie ukochanej Antoniego Sztaby znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dorota Szelągowska posiada dom na Warmii, który sama urządziła. Posiadłość ma ponad sto lat. Ostatnio kobieta postanowiła podzielić się z fanami wnętrzem swoich czterech kątów. "Moja warmińska przystań. Każdy kąt tego domu tętni energią, od wspólnego gotowania, po wieczory z przyjaciółmi. Kocham to miejsce… jest takie moje" - podkreśliła na profilu na Instagramie. W środku domu na ścianach widać stylową cegłę i zachowane stare drewniane belki. Wnętrze urządzone jest w rustykalnym stylu. Szelągowska wybrała klasyczne meble. Nie zapomniała również o kominku. Wystrój w kuchni jest wykonany w ciemniejszym kolorze. Pokoje na piętrze są utrzymane w błękitnych i białych odcieniach. Nie da się ukryć, że dom wygląda na wyjątkowo przytulny. Więcej o posiadłości Szelągowskiej przeczytacie TUTAJ.