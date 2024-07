Dominika Kulczyk od lat pojawia się na listach najbogatszych Polaków. Jak donosi "Wprost", przedsiębiorczyni, filantropka, a także spadkobierczyni po Janie Kulczyku, ma majątek wynoszący ok. 8,8 mld złotych. Nic więc dziwnego, że Kulczyk może się pochwalić licznymi nieruchomościami w wielu zakątkach świata. W 2022 roku media obiegła informacja, że inwestorka zakupiła dom, który należał wcześniej do Marii Skłodowskiej-Curie. Jak podkreśliła jednak sama Kulczyk, nie kupiła go z myślą o sobie.

Dominika Kulczyk w domu Marii Skłodowskiej-Curie chce zrobić Dom Siostrzeństwa

Dom, o którym mowa, to letnia posiadłość noblistki, znajdująca się w podparyskiej miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse. Nieruchomość została zbudowana pod koniec XIX wieku, liczy 120 metrów kwadratowych i ma 900 metrów kwadratowych ogrodu. Jak czytamy na stronie fundacji Dominiki Kulczyk, gdy okazało się, że budynek jest na sprzedaż, zdecydowała się na jego zakup ze względu na jego wartość dla Polski i jej dziedzictwa. W domu Skłodowskiej-Curie ma powstać Dom Siostrzeństwa - mają tu być przyznawane nagrody dla naukowczyń.

Chcemy uhonorować dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie. Dom polskiej noblistki to własność całej ludzkości i naturalne miejsce dla spotkań kobiet, które swoją działalnością przekraczają wszelkie znane nam bariery. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze

- mówiła Kulczyk.

Dominika Kulczyk odziedziczyła nieruchomości po ojcu

Dom Skłodowskiej-Curie to nie jedyna niezwykła posiadłość, którą kupiła lub odziedziczyła Dominika Kulczyk. Jak donosi "Fakt", w 2020 miliarderka stała się właścicielką gigantycznej rezydencji w Londynie w dzielnicy Knightsbridge. Dom o powierzchni 2322 metrów kwadratowych miała kupić za 57,7 mln funtów. Sprzedała go jednak już trzy lata później za sporo ponad połowę tej kwoty. Jak podaje z kolei "Super Express", Dominika Kulczyk i jej brat kilka lat temu wystawili na sprzedaż alpejski pałac znajdujących się w pobliżu wyciągu narciarskiego w szwajcarskim St. Moritz. Miała to być najdroższa willa w całej Szwajcarii. Dzieci miliardera miały odziedziczyć po nim również m.in. średniowieczny zamek Chateau de Madrid na południu Francji wart kilkadziesiąt milionów Euro, a także domy w na Sardynii, w Londynie czy Miami. Jedną z najsłynniejszych polskich posiadłości należących do Kulczyków jest z kolei Willa pod Łabędziem znajdująca się w Konstancinie pod Warszawą.