22 lipca książę George skończył 11 lat. Zgodnie z tradycją brytyjskiej rodziny królewskiej z tej okazji w mediach opublikowano najnowszy portret syna księżnej Kate i księcia Williama. Za obiektywem ponownie stanęła mama solenizanta. Na czarno-białej fotografii widać bohatera dnia ubranego w elegancki garnitur i koszulę. Po dokładnym przyjrzeniu się zdjęciu widać także, że książę George ma na nadgarstku plecioną bransoletkę ze sznurka. Wygląda na to, że to nie przypadek.

Wnuki wykonały królowi Karolowi III bransoletki przyjaźni?

Wszystko wskazuje na to, że rodziny królewskiej nie ominęła powracająca po latach moda na tzw. "bransoletki przyjaźni". Niedawno media zwróciły uwagę, że podobną ozdobę ze sznurka miała na sobie podczas publicznego wyjścia nie tylko księżniczka Charlotte, ale również król Karol III. Teraz widać, że nosi ją także najstarszy syn księżnej i księcia Walii. Wszystko wskazuje na to, że w przeuroczym geście wnuki postanowiły obdarzyć takim prezentem także swojego dziadka.

Burza pod urodzinowym zdjęciem księcia George'a

Urodzinowa fotografia księcia George'a wzbudziła niemałe zamieszanie. Internautom nie przypadło do gustu, że zdjęcie jest czarno-białe. Wielu osobom taki wybór przywiódł na myśl bardzo ponure skojarzenia. "Przestańcie używać czarno-białych zdjęć! Za każdym razem myślę, że ktoś nie żyje", "Koniec z czernią i bielą. Jest lato, więc czas na trochę koloru" - pisali w komentarzach. O decyzję o umieszczeniu czarno-białego zdjęcia zapytaliśmy specjalistę ds. protokołu dyplomatycznego i rodziny królewskiej, doktora Janusza Siborę. Zdaniem eksperta jest to świadomy wybór. - Spojrzałbym na nie jednak szerzej, nie tylko w kontekście zdjęć, a aktywności następcy tronu - np. jego obecności w towarzystwie księcia Williama w loży w Berlinie [podczas Euro 2024 - red.], gdzie przykładał bardzo dużą wagę do wyglądu [poprawiając włosy - red.]. Moim zdaniem w jego wypadku trwa tzw. "proces fabrykacji króla" - skomentował. Całą wypowiedź eksperta z wytłumaczeniem opisaliśmy w tym artykule. A wspominane zdjęcia z księcia George'a z Euro znajdziecie w galerii na górze strony.