Katarzyna Niezgoda pełna radości w kostiumie kąpielowym. "Jak zwykle na pełnej petardzie"

Katarzyna Niezgoda to polska bizneswoman z sukcesami na koncie. W show-biznesie zasłynęła jako partnerka Tomasza Kammela. Obecnie przedsiębiorczyni układa życie u boku Pawła Markiewicza, co zresztą obserwujemy na Instagramie. W tej przestrzeni możemy przekonać się ponadto, jak wypoczywa bizneswoman. Widać, że jest fanką polskiego morza.

Katarzyna Niezgoda plażuje. Ma argumenty, dla których odwiedza Juratę

Przedsiębiorczyni zapozowała w żółtym kostiumie kąpielowym, okularach i kapeluszu. Zameldowała się przy okazji w jednym z bardziej komfortowych hoteli nad polskim morzem. Postanowiła przy tym podsumować swoje wakacje. "Już dawno doszłam do wniosku, że w życiu trzeba świętować chwile. Nie czekać na szczęście, nie gonić za spełnieniem. Po prostu i zwyczajnie zauważać to, co tu i teraz. Polskie morze, zaskakująco ciepłe w tym sezonie, wielu napotkanych przyjaciół i znajomych oraz cudowny klimat Chałup, to powody, dla których co sezon odwiedzam Juratę i jestem szczęśliwa" - oznajmiła Niezgoda. Obserwatorzy bizneswoman nie kryją zachwytu tym widokiem. "Cudowne zdjęcie i opis. Żyjmy tu, w teraźniejszości", "Jak zwykle na pełnej petardzie", "Właśnie! I tak trzeba żyć, pięknie pani wygląda" - czytamy komentarze. Wspomniany post znajdziecie w galerii.

Katarzyna Niezgoda https://www.instagram.com/dr_katarzynaniezgoda_official/

Katarzyna Niezgoda postanowiła opowiedzieć o swojej metamorfozie. Kiedyś miała ciemne włosy

Ci, którzy pamiętają bizneswoman z czasów związku z Kammelem, mają przed oczami na pewno jej brązowe włosy, po których dziś nie ma śladu. - Któregoś dnia przyszłam do swojej fryzjerki i powiedziałam, że ja teraz chcę być natychmiast blondynką i od tego wszystko się zaczęło. Cały mój styl się zmienił, wszystko po kolei. To był impuls, jednego dnia mówię: dobra, teraz! - tak o tej zmianie mówiła sama Niezgoda dla Jastrząb Post. Co więcej powiedziała przy okazji wywiadu? - To był okres przez wiele lat, zresztą to widać w mediach – moich błędów, porażek i wpadek totalnych - wyznała. Niezgoda zmieniła nie tylko wygląd włosów, ale i sylwetki. Dzięki diecie zrzuciła ok. 30 kilogramów.