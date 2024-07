Brad Pitt obecnie pracuje nad nowym filmem. Chodzi o produkcję, w której wciela się w rolę kierowcy rajdowego. Mowa o filmie "F1", którego premiera planowana jest na 25 czerwca 2025 roku. Reżyserem produkcji jest Joseph Kosinski, a za scenariusz odpowiada Ehren Kruger. Okazuje się, że na długiej liście twórców znalazł się też utalentowany i ceniony w USA Polak. Mowa o operatorze filmowym Łukaszu Bielanie. Fakt, że Bielan pracuje na planie dramatu z Pittem, nagłośniła Edyta Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz zachwyca się Łukaszem Bielanem

Edyta Bartosiewicz jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje zdjęcia i nagrania dotyczące swojej twórczości oraz koncertów. Tym razem wykonawczyni takich hitów, jak "Ostatni", "Skłamałam" czy "Jenny" postanowiła docenić sukces kogoś innego, a mianowicie Łukasza Bielana. Piosenkarka opublikowała zdjęcie operatora z planu "F1", na którym ten pozuje z Bradem Pittem.

Ten przystojny gość w ciemnych okularach, towarzyszący Bradowi Pittowi, to polski operator @lukasz_bielan, od lat mieszkający i pracujący w Stanach. Zdjęcie pochodzi z planu najnowszego filmu, w którym Pitt wciela się w kierowcę Formuły 1

- napisała Bartosiewicz.

Na tym jednak nie koniec, bo wokalistka zachwalała operatora oraz jego talent, podkreślając, że ten jest cenionym specjalistą w USA. "Łukasz Bielan rozpoczynał swoją przygodę z kamerą pod czujnym okiem słynnego operatora Svena Nykvista i to dzięki niemu znalazł się na planie jednego z moich ulubionych filmów "Co gryzie Gilberta Grape’a" (1993) ze świetnymi kreacjami Johnny’ego Deppa, Leonardo di Caprio oraz Juliette Lewis. W tym momencie Łukasz jest jednym z najbardziej cenionych operatorów w Stanach - czytamy. Fotografie Łukasza Bielana znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Zobaczcie, z jakimi jeszcze gwiazdami zapozował do zdjęć.

Kim jest Łukasz Bielan? Jego filmografia jest imponująca

Edyta Bartosiewicz napisała, że Bielan od lat jako operator filmowy prężnie działa w USA i współpracuje ze światowej klasy reżyserami oraz aktorami. Wspomniany film "Co gryzie Gilberta Grape’a" to niejedyna bardzo znana produkcja, przy której pracował Bielan. Jego CV jest imponujące. Portal Filmpolski podaje, że był operatorem na planach filmowych m.in. takich hitów, jak: "Colombo", "Wyspa", "CSI: NY" czy "Wrogowie publiczni". Współpracował więc takimi aktorami, jak: Johnny Depp, Christian Bale, Channing Tatum czy Peter Falk. Polscy widzowie mogli wyczytać jego nazwisko m.in. w napisach do filmów "Ziarno prawdy" czy "Karbala".