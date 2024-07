14 lipca 2024 roku w południe, czyli niecały tydzień po śmierci Jerzego Stuhra, w Warszawie odbyła się msza święta w jego intencji. Do Kościoła Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym przybyły gwiazdy, które upamiętniły kolegę po fachu. Co ciekawe, Małgorzata Kożuchowska, która miała przyjemność grać w latach 90. ze Stuhrem w "Kilerze", postawiła na taką samą stylizację jak starsza od niej aktorka, Ewa Telega. Obie panie zdecydowały się na długą luźną czarną sukienkę, do której dobrały perły.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Jerzy Stuhr uczył studentów. Sławomir i Kajra puścili farbę

Szczegóły pogrzebu Jerzego Stuhra

W kościele pojawił się też Feliks Falk, który reżyserował m.in. film z udziałem Jerzego Stuhra "Wodzirej". Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, pogrzeb aktora ma odbyć się 17 lipca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jego ostatnie pożegnanie zaplanowano na godz. 14.00. Z informacji na stronie internetowej cmentarza wynika, że tego dnia odbędą się tam aż trzy pogrzeby. Pochowanie Jerzego Stuhra będzie się nieco różnić od pozostałych uroczystości. Przede wszystkim odbędzie się w innym miejscu. Dwa pozostałe pogrzeby rozpoczną się od kaplicy, a ceremonia pochówku Stuhra zacznie się z kolei od bramy. Jest to częste działanie w przypadku uroczystości znanych osób. Wszystko ze względu na to, że prawdopodobnie pojawi się dużo żałobników. Zdjęcia Ewy Telegi i Małgorzaty Kożuchowskiej z warszawskiego pożegnania Jerzego Stuhra, znajdziecie w galerii na górze strony.

Ważne lekcje od Jerzego Stuhra. To mówił studentom

Jerzy Stuhr nie tylko wykładał na PWST w Krakowie, ale i przez wiele lat był na niej rektorem. Mistrza spotkała tam m.in. Kajra. W rozmowie z Plotkiem żona Sławomira zdradziła, co jej zostało szczególnie w pamięci z zajęć z legendą polskiego kina. - Akurat z nim miałam zajęcia z pracy z kamerą. Pamiętam, jak mówił: "Byście sobie na bliskich planach nigdy nie brali papierosa. Musicie mieć sto procent powtarzalności, a ten dym się inaczej uniesie. Katastrofa, nigdy tego nie róbcie. Uczcie się na grach w szachach". W sposób praktyczny uczył zawodu - wspominała ostatnio piosenkarka w rozmowie z Plotkiem.