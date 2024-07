Wieniawa o relacji ze znanym raperem. Prawda okazała się zupełnie inna

Julia Wieniawa niedawno zakończyła poważną relację. Piosenkarka i Nikodem Rozbicki byli ze sobą kilka lat. Chociaż jakiś czas temu sami powiedzieli, że się rozstali, wciąż byli widywani razem. Wszystko wskazywało na to, że ich relacja dalej trwa. W końcu jednak Julia Wieniawa potwierdziła plotki o rozstaniu. Kobieta nie ukrywała, że cała sytuacja nie jest dla niej łatwa. Fotoreporterzy już zdążyli przyłapać ją z innymi mężczyznami. W końcu artystka zabrała głos.

Zobacz wideo Nie uwierzycie, gdzie pojawiła się Wieniawa. "Myślałam, że to fotomontaż"

Julia Wieniawa została przyłapana ze znanym raperem. Co ją z nim łączy?

Julia Wieniawa nie marnuje czasu. Piosenkarka i aktorka sukcesywnie angażuje się w różnego rodzaju projekty. Niedawno wypuściła najnowszą piosenkę pt. "Sobą tak". Wygląda na to, że bolesne rozstanie nie zmieniło jej planów zawodowych. Innego zdania są fotoreporterzy, którzy widzieli kobietę w towarzystwie mężczyzny. Najpierw mówiono o tajemniczym brunecie. Później padło nazwisko znanego rapera o pseudonimie Skip. Więcej na ten temat możecie znaleźć TUTAJ.

W końcu Julia przerwała milczenie. "To jest mój ziomeczek, który tu dzisiaj będzie i z tego co wiem, to się chyba z kimś spotyka. To jest strasznie wkurzające, że nie można iść koło siebie ulicą, kolega nie może mnie złapać za ramię, bo już jest od razu sytuacja, że się z kimś spotykam. Nie jest to żaden mój nowy chłopak" - powiedziała cytowana przez cozatydzien.tvn.pl. Po więcej kadrów z Julią Wieniawą zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Od tego zaczęły się plotki na temat rzekomego nowego partnera Julii Wieniawy

Tygodnik "Twoje Imperium" opublikował zdjęcia Julii Wieniawy w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Od tego zaczęły się wszystkie plotki. Początkowo nie można było zidentyfikować, kim jest pewien brunet. Jak się jednak okazało, tygodnik rozpisywał się na temat jednoznacznego zachowania artystki w stronę znajomego. "Najpierw widać, że Wieniawa rozmawia z kimś ukrytym za filarem i ta rozmowa wprawia ją w doskonały nastrój - po prostu nie potrafiła powstrzymać śmiechu. Później aktorka rozmawiała w kilkuosobowym gronie, przytulając się serdecznie do jednej osoby. Wreszcie Wieniawa opuściła imprezę w towarzystwie wyższego mężczyzny, któremu ręce wyraźnie się do niej kleiły" - czytamy. Z tego względu fani zaczęli się zastanawiać, czy tę dwójkę łączy coś więcej. W końcu wszyscy mają odpowiedź. ZOBACZ TEŻ: Skrytykowano Wieniawę, włączyła się Lipińska. Ubawiła się. "Możecie pocałować mnie..."