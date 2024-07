12 lipca w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie depenalizacji aborcji. 215 posłów poparło ustawę, a 218 zagłosowało przeciwko. Sprawę skomentowali politycy oraz gwiazdy z polskiego show-biznesu. "Rozczarowujący wynik głosowania" - pisała Małgorzata Rozenek. "Może po prostu zróbcie koalicję z PiS, bo dzięki wam i tak wrócą do władzy szybciej, niż przypuszczamy. A kolejne wybory i tak przebębnicie" - czytaliśmy na InstaStories Agnieszki Woźniak-Starak. Nie wszyscy byli jednak niezadowoleni z wyników głosowania. Dominika Chorosińska triumfowała w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Andrzejewicz o aborcji. Szczere wyznanie

Dominika Chorosińska w długim wpisie o aborcji. "Śmierć zawsze jest stratą"

Po wynikach głosowania Dominika Chorosińska zamieściła w sieci wpis. "Wygrało życie!" - zaczęła uradowana posłanka PiS. Później obszernie opisała swoje poglądy. "Dziecko usunięte z życia matki poprzez aborcję pozostaje z nią do końca jej życia. Kobieta zostaje matką, gdy powstaje zarodek w jej narządzie rodnym. Zawsze już będzie rodzicem" - pisała. Dodała, że należy dbać o szeroką edukację dotyczącą prokreacji. "Aborcja to zabieg przerywający życie, to zabijanie. Niczego nie rozwiązuje. Śmierć zawsze jest stratą. Wyrazem naszego człowieczeństwa jest walka o każde życie. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej" - pisała Dominika Chorosińska. Na koniec apelowała i przekonywała internautów do tego, że środowisko pro-life musi się jednoczyć, powiększać oraz być stale aktywne. Chcecie zobaczyć zdjęcie posłanki z jej dziećmi? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kadr.

Marianna Schreiber o wynikach głosowania. "Panie Boże! Dziękuje Ci..."

Marianna Schreiber podziela poglądy Dominiki Chorosińskiej. Celebrytka także nie kryła zadowolenia po ujawnieniu wyników głosowania. Zamieściła w sieci krótki wpis. "Panie Boże! Dziękuje ci, że nie pozwoliłeś przyjąć ustawy, pomagającej zabijać dzieci" - napisała na InstaStories Marianna Schreiber. ZOBACZ TEŻ: Joanna Przetakiewicz o głosowaniach ws. aborcji. Rozlicza polityków. "Czuję się zawiedziona" [PLOTEK EXCLUSIVE]