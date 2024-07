Andrzej Wasilewicz popularny stał się w zasadzie jeszcze przed ukończeniem szkoły. To wtedy dostał rolę Zenka Adamca, narzeczonego, a później męża Ani Pawlakówny, w którą wcieliła się Anna Dymna. Po głośnej premierze Wasilewicz nie mógł narzekać na brak propozycji filmowych. Na przestrzeni kilku lat wystąpił w wielu innych produkcjach, a później wyjechał szukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych. Decyzja o opuszczeniu Polski nie była uwarunkowana poszukiwaniem przygód. Jak podkreślał sam Wasilewicz, z kraju wyniósł się głównie przez złą sytuację gospodarczą, a o wszystko przez długi czas obwiniał Jaruzelskiego. Jak spędził swoje najlepsze lata w Stanach?

Andrzej Wasilewicz pracował jako barman. Przychodził do niego syn Kennedy'ego

W "Życiu na gorąco" aktor bardzo ciepło wspominał swoje początki za oceanem. "W dzień studiowałem reżyserię filmową, w nocy zarabiałem. Musiałem utrzymać rodzinę. Z pracy barmana były spore pieniądze. To był dla mnie teatr jednego aktora. (...) Przychodził do mnie syn prezydenta Johna Kennedy'ego. Rozmawialiśmy o życiu. Podobało mu się, że nie traktowałem go w żaden specjalny sposób. Ten bar był miejscem kultowym. Chociaż wyglądał jak chatka Baby Jagi" - opowiadał. Wasilewicz nawet w Stanach Zjednoczonych starał się "walczyć" o swój kraj. Brał udział w licznych manifestacjach, pisał patriotyczne pieśni, które wybrzmiewały w lokalnych barach. Do Polski powrócił dopiero pod koniec lat 90. Zagrał wtedy w filmie "Szczęśliwego Nowego Jorku". Później na stałe osiedlił się w Ameryce.

Po prawej Andrzej Wasilewicz Fot. kadr z z serialu 'Droga'/ TVP VOD

Andrzej Wasilewicz zmagał się z ciężką chorobą. Bardzo go zmieniła

Aktor chorował na Parkinsona. Mówi się, że pod koniec życia był bardzo samotny. Wasilewicz przez cały czas utrzymywał znajomość z Anną Dymną. Pewnego razu aktorka gościła w polskiej ambasadzie w Nowym Jorku i przypadkiem spotkała swojego kolegę z planu. - Przyglądał mi się jakiś mężczyzna, ale nie rozpoznałam w nim Andrzeja. Pamiętałam go jako witalnego, silnego, a ten był wychudzony, spowolniony, ledwo mówił - zdradziła w rozmowie z "Faktem". Andrzej Wasilewicz zmarł 13 grudnia 2016 roku. Miał 65 lat. ZOBACZ TEŻ: Jerzy Zelnik podkochiwał się w Annie Dymnej. Gdy zaczął wspominać ich romans, aktorka go wyśmiała