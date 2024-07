Po jesiennych wyborach Katarzyna Cichopek straciła posadę w programie "Pytanie na śniadanie". Nie mogła jednak narzekać na brak propozycji zawodowych. Prezenterka i jej ukochany Maciej Kurzajewski zaczęli rozkręcać swój podcast "Serio?". Niedawno gruchnęła także informacja o tym, że Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe show "Moja mama i twój tata" na Polsacie. W programie dorosłe dzieci będą szukać partnerów dla swoich rodziców singli. Katarzyna Cichopek wie jednak, że nie samą pracą człowiek żyje i postanowiła zadbać o chwilę relaksu.

Katarzyna Cichopek w letniej stylizacji. Fani zachwyceni

Katarzyna Cichopek pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami. Instagramowy profil prezenterki śledzi 586 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie ukochana Macieja Kurzajewskiego pochwaliła się chwilami błogiego relaksu obok jacuzzi. Katarzyna Cichopek zapozowała w letnim kimono, które odsłoniło jej zgrabne nogi. Trzeba przyznać, że prezenterka może pochwalić się doskonałą formą. Sami to oceńcie, zaglądając do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie omawianą fotografię. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów Katarzyny Cichopek. "Pani wygląda przepięknie", "Urocza i cudowna", "Zjawiskowo piękna", "Super fotka" - pisali w komentarzach. Zgadzacie się z opiniami internautów? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Katarzyna Cichopek o diecie. "Mam wrażenie, że mi służy"

Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Cichopek dba o swoją formę. W wywiadzie dla "Faktu" wyjawiła sekret nienagannej sylwetki. Jak się okazuje, prezenterka regularnie trenuje. To jednak nie wszystko. Dba także o to, co je. "Od zawsze jestem na diecie, ale nie diecie takiej katującej się, tylko dieta to jadłospis. Uwielbiam dietę śródziemnomorską, bardzo lekką, najzdrowszą w rankingach wszystkich diet. Zbilansowaną, co jest ważne. I mam wrażenie, że mi służy" - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".