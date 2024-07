Doda, która w polskim show-biznesie funkcjonuje już od wielu lat, niejednokrotnie zaskakiwała stylizacjami. Artystka wielokrotnie udowadniała, że świetnie czuje się zarówno w klasycznej elegancji, jak i w odważnych strojach, o których wszyscy mówią później tygodniami. To, co zawsze było jednak spójne w wizerunku, to włosy. Doda od zawsze przyzwyczaiła nas, że na jej głowie gości blond. Dlatego na zdjęciach, na których zaprezentowała najnowszą stylizację i ciemne, długie włosy, naprawdę trudno ją poznać.

Doda w ciemnych włosach. W takim wydaniu jej nie widzieliśmy

Nowe fotografie Dody pojawiły się na instagramowym profilu Krisa Świętonia, z którym wokalistka współpracuje już od dłuższego czasu. Jak wynika z opisu, stylizacja, którą zaprezentowała, to właśnie jego dzieło. Gwiazda ma na sobie czarny skórzany gorset i skórzane rękawiczki ozdobione białymi napisami. Dół stylizacji stanowią z kolei spodnie z tego samego materiału z wycięciami na wysokości bioder. Całość dopełniają fantazyjne buty bez obcasów, za to na bardzo wysokiej platformie. Iście rockowa stylizacja robi wrażenie zwłaszcza z fryzurą Dody - wokalistka pozuje do zdjęć w długich, lekko falowanych włosach. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Zdjęcia gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda szykuje się na występ w TVP?

Świętoń nie zdradził na Instagramie, na jaką okazję został stworzony nowy look gwiazdy. Niewykluczone jednak, że w takim wydaniu wokalistka zaprezentuje się na zbliżającej się imprezie Telewizji Polskiej. Na początku lipca dowiedzieliśmy się bowiem, że Doda będzie gwiazdą wakacyjnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W mediach społecznościowych TVP pojawiła się informacja, że wokalistka pojawi się na pierwszym koncercie trasy, która rozpocznie się w sobotę 13 lipca o godzinie 20:00. Wygląda na to, że Doda do publicznej telewizji wraca już na dobre. Przypomnijmy, że gwiazda przez wiele lat nie pojawiała się w TVP po tym, jak dostała bana od byłego prezesa Jacka Kurskiego. - Miałam z prezesem Kurskim naprawdę spoko przelot. Przyszedł do mnie na Opole, dał mi jakąś nagrodę. Widziałam się z jego żoną na premierze filmu "Wyklęty", mieliśmy fajną rozmowę. Był pomysł zrobienia koncertu. Nagle im coś totalnie odwaliło. Jakaś paranoja, ban, zakaz, wyrzucanie mnie z TVP. Producenci mnie zapraszają na różne programy, a w ostatniej chwili dostają telefon z góry, że absolutnie nie. Jakim prawem? - opowiadała Doda w rozmowie z Plotkiem.